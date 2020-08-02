🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Все мы иногда жаждем перемен, но почему-то включаем задний ход, стоит им только начаться. Не пытайтесь контролировать ситуацию, Рак. Поймите — то, что происходит с вами, неотвратимо, но в этом нет ничего дурного для вас. Снять напряжение помогут беседы с друзьями. Возможно, они покажут вам, как выглядит происходящее со стороны, и вам будет легче принять это как данность.

Вы не любите хаос и не привыкли строить свою жизнь на череде случайностей. Но сегодня звезды сошлись так, что вам стоит немного довериться судьбе. Ваш рациональный взгляд позволит вам определить, что из происходящего вы можете подчинить своей воле, а каким обстоятельствам стоит просто следовать. Включите интуицию, она вас не подведет!

Вам кажется, что вас не слышат. Что все против вас. Что бы вы ни делали на благо своей цели, все не впрок. Расслабьтесь, поразмыслите о том, что есть естественный порядок вещей, который работает вам на руку так или иначе. Возможно, пришло время немного пустить все на самоход и посмотреть, что из этого выйдет.

Вы порядком подустали ощущать себя Атлантом, держащим на своих плечах небосвод. Ответственность не только за себя, но и за ближний круг — это прекрасно, но пора обратиться за поддержкой к Небесной канцелярии. Для этого вам нужно лишь мысленно сформулировать свой запрос и держать его на подкорке. Необязательно повторять его каждый день, просто знайте о том, что вы его запустили. Помощь придет, причем даже такая, какой вы не ожидали.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 августа, растущая Луна в Козероге советует всем знакам зодиака немного нажать на тормоза. Спешка и суета могут привести к нежелательным последствиям.

♌ Лев

В вашей жизни наступил светлый период. Возможно, вы влюблены, и все остальное вокруг вас не волнует. Это прекрасно, но не стоит забивать на окружающих, особенно на семью. Да, вы не сами выбирали этих людей, но мириться с их характерами — часть ваших обязанностей. Поговорите с близкими по душам, примите их недостатки и ошибки. Они ответят вам взаимностью и поддержат во всех начинаниях.

Космический совет: время поговорить с родными.

♍ Дева

Любовь, а не деньги. Любовь, а не сила. Любовь, а не слава. Какова твоя истинная мотивация, Дева? Есть большая вероятность, что вы забыли о том, почему вы отправились в это путешествие. Сосредоточьтесь на той цели, к которой шли. Позвольте себе рассмотреть разные предложения, которые вам поступают по работе. Возможно, некоторые вы отметете, этого не надо бояться. Но помните, что любовь не должна затмевать вам дорогу к предназначению. Позвольте ей помогать вам, а не мешать.

Космический совет: возьмите время, чтобы перестроиться.

♎ Весы

Есть моменты, когда мы отметаем осторожность и движемся вперед, несмотря на риски, которые это влечет за собой. А потом бывают случаи, когда мы тщательно изучаем план действий, обдумываем каждое движение и стараемся не рисковать. Сейчас вам подходит скорее второй вариант. Не спешите, дело, которое вы задумали, требует взвешенного подхода и холодной головы. Расставить приоритеты вам поможет новый для вас человек.

Космический совет: расставьте приоритеты, помощь придет со стороны.

♏ Скорпион

Прежде чем ступить на новый путь, оглянитесь на пройденный. Он преподнес вам урок, даже если сейчас вам так не кажется. Не торопитесь отказываться от приобретенного опыта, он может быть вам полезен. Признавая полученные знания, вы сможете вырваться из цикла, который вам так надоел.

Космический совет: примите полученный опыт с благодарностью.

♐ Стрелец

Думайте о земном царстве как о школе, где вы должны учиться и развиваться на основе своего опыта. Когда вы смотрите на жизнь через этот объектив, вы понимаете, что нет ничего хорошего или плохого. Все происходит правильно. Стоит вам принять эту установку, как тут же станет легче преодолевать препятствия, часть из которых, как вы поймете, воздвигли вы сами. Позвольте Вселенной научить вас выдыхать. Космический совет: позвольте Вселенной научить вас выдыхать.

♑ Козерог

Вы — большой любитель превращать любое мелкое недоразумение в драму. Да, обычно это играет вам на руку, но не сейчас. Посмотрите проще на вашу ситуацию, и вы сможете сохранить себе некоторое количество нервов. Переключитесь на какое-то дело, чтобы не перематывать в голове заново и заново вашу проблему. Хорошо подойдет физический труд, он поможет отрезвить вашу голову.

Космический совет: переключитесь на физический труд, и проблема отступит.

♒ Водолей

Мы ничего не знаем о жизни других, пока не проживем хотя бы день в их шкуре. Это универсальная истина, которую вы понимаете больше, чем когда-либо прежде. В вас произошла чудесная трансформация, побуждающая вас отказаться от суждений и предубеждений, которые вам мешали принимать людей такими, какие они есть. Поверьте, что дар принятия и безусловной любви поможет вам изменить даже самые трудные отношения.

Космический совет: освободитесь от суждений.

♊ Рыбы

Вас постигла некая неудача, но она временная. Не акцентируйте на ней свое внимание, не позволяйте себе снова и снова прокручивать весь сценарий произошедшего в голове. Попробуйте принять это как урок, а не вашу личную оплошность или ошибку. Совсем скоро вас ждет грандиозная победа, не спугните ее своим пессимизмом из-за случившегося недоразумения.

Космический совет: не спугните скорую победу пессимизмом.

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