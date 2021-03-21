Каких мужчин зря игнорируют женщины, согласно знаку зодиака?

Как часто женщины сетуют на то, что им на пути попадаются мужчины одного и того же типа, а счастья все нет. Не редкость, что представительницы прекрасного пола неосознанно избегают кавалеров, которые могли бы им стать верными спутниками. Астрологи рассказали изданию Femmie, вниманием каких мужчин пренебрегают представительницы всех знаков зодиака совершенно зря.

Овен

Дамы этого знака любят сильных ухажеров, которые им ни в чем не уступают. Такие мужчины постоянно в движении и потому редко задерживаются рядом надолго. В то же время женщины-Овны динамят тихих и спокойных. А именно такие мужчины способны привнести в их жизнь гармонию.

Телец

Эти девушки предпочитают стабильных поклонников: с достатком, связями, устойчивым кругом общения. Если же почитатель не может этим похвастаться, они проходят мимо, не давая шанса, в то время, как такой мужчина порой ничем не хуже более успешного соперника.

Близнецы

Женщины этого знака часто сами не знают, чего хотят от отношений. И выбирают таких же непостоянных спутников. Зато те, кто четко знает, чего хочет от избранницы, их попросту отпугивают. Но именно с ними им стало бы легче найти в жизни определенность.

Рак

Никогда не дают шанса новым знакомым. Раки выбирают тех, кто уже находится в их круге общения, полагая, что так можно избежать подводных камней в отношениях. Но именно среди прекрасных незнакомцев может скрываться тот самый, единственный.

Лев

Будучи ярким и сильным знаком, Львица выбирает полную противоположность. Ей важно, чтобы спутник не перетягивал на себя одеяло. Однако именно харизматичные личности, способные быть с ними на равных, могли бы составить их счастье.

Дева

Мужчина, который всегда в центре внимания, привлекает Дев как магнит. Будучи скромными и не любящими шумихи вокруг себя, эти дамы стремятся найти свою противоположность. Игнорируя практичных и неярких мужчин, они многое упускают.

Весы

Выбирают всегда тех, у кого такие же интересы, как у них. Не рассматривают в качестве избранника свою противоположность. Однако тот факт, что у людей схожие предпочтения, не дает гарантии, что в паре им будет хорошо. Для баланса Весам стоит посмотреть повнимательнее на того, кто на первый взгляд не имеет с ними ничего общего.

Скорпион

Для этих женщин важна честность и искренность. Они привыкли говорить, что думают, и требуют от партнера того же. Но нередко мужчины подменяют открытость грубостью и брутальностью. Из-за этого Скорпионы никогда не обратят внимания на более тихих и милых парней, а зря.

Стрелец

Любят рисковых парней, которые способны покорить во время путешествия или похода. Их привлекает энергия таких людей, их способность вдохновлять на новые открытия. Именно потому они никогда не интересуются мужчинами, чья жизнь стабильна и расписана по графику. А ведь именно такие кавалеры способны оправдать подаренный шанс.

Козерог

По натуре женщины этого знака практичны, а потому и мужчин выбирают похожих. Никогда не смотрят всерьез на спонтанных поклонников, сомневаясь в их надежности. Но такие партнеры были бы способны привнести в их жизнь легкость и мотивацию чаще рисковать самим и не бояться подвоха.

Водолей

Эти девушки обожают часами говорить обо всем на свете со своим избранником. Если же парень не кажется им достойным собеседником, способным удивить, они пройдут мимо. Зря, порой за такими непримечательными воздыхателями скрываются настоящие гении, просто пребывающие в тени.

Рыбы

Ценят заботу о себе и выбирают тех, кто будет носиться с ними как с писаной торбой. Но при этом обращают внимание лишь на внешние проявления: цветы, подарки, путешествия. А вот на практичного почитателя, способного просто быть рядом в нужным момент, но не блещущего красивыми ухаживаниям, могут и не обратить свой взор.