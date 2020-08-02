ТОП-5 российских звезд 50+, которые не стесняются щеголять в бикини

Современные знаменитости изо всех сил стараются доказать себе и окружающим, что полвека для женщины — не возраст, а самый расцвет. Они пропагандируют ЗОЖ и с гордостью демонстрируют в соцсетях результаты своих активных трудов по поддержанию молодости, красоты и стройной фигуры, не стесняясь позировать перед камерой в бикини. 5-tv.ru составил ТОП-5 российских звезд старше 50 лет в купальниках.

Эвелина Бледанс, 51 год

Instagram @bledans

Актриса театра и кино отдыхает сейчас на море в Крыму со своим восьмилетним сыном Семеном и регулярно делится с подписчиками фотографиями пляжного отдыха, без стеснения демонстрируя подтянутую фигуру и купальники различных расцветок.

Алика Смехова, 52 года

Instagram @alika_smekhova

Актриса тоже успела в этом сезоне отдохнуть на море и поделиться с поклонниками несколькими снимками в бикини.

«По многочисленным заявкам — без фильтров и фотошопа — в лучах заходящего солнца», — похвасталась Смехова под одним из кадров.

Валерия — 52 года

Instagram @valeriya

Певица и мать троих детей видимо очень занята подготовкой к свадьбе сына, а потому свежих фотографий с пляжа на ее странице в Instagram не появилось. Зато можно найти прошлогоднюю, с гордостью помеченную хэштегом #безфотошопаифильтров. Стоит отметить, что Валерия постоянно делится со своими поклонниками кадрами серьезных тренировок в спортзале.

Алена Свиридова — 57 лет

Instagram @alenasviridova

Певица всегда отличалась стройностью, если не сказать худобой, ей явно не приходится тратить силы на борьбу с лишним весом. Лето артистка проводит на своей родине в Керчи. В День рыбака она обнажилась, не постеснялась сделать селфи и поделиться снимком в красном купальнике с поклонниками.

Елена Проклова, 66 лет

Instagram @alenaproklova

Звезда фильма «Снежная королева», ставшая знаменитой еще в детстве, разменяв седьмой десяток, остается молодой. Она не скрывает, что отличная фигура — результат диет и занятий спортом. Дома у нее есть солярий и бассейн, так что Прокловой нет резона стесняться раздеваться на пляже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 46-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая сразила поклонников впалым животом и стройными ножками на фото в крошечном купальнике.