Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа лучше воздержаться от лишних бесед

В церковном календаре 3 августа значится как день памяти святого Онуфрия Печерского (Молчаливого). Преподобный жил в XII веке в Киеве и был монахом-аскетом. Он проводил время в молитвах, соблюдал посты и данный им обет молчания.

Что можно делать 3 августа?

В этот день наши предки направляли все силы на работу в поле, огороде и дома. Мужчины готовили к предстоящим холодам домашние склады, амбары, погреба. Женщины перебирали вещи в сундуках.

3 августа на Руси начинали постепенно прощаться с летом. Крестьяне сеяли озимую рожь, варили компоты, ставили домашнее вино и квас.

Что нельзя делать 3 августа?

На Онуфрия Молчаливого, вслед за святым, старались хранить безмолвие, не позволяли себе перекинуться даже несколькими словами. Говорить разрешалось лишь при необходимости. Считалось, что болтовня во время работы может привести беду в дом, сообщает «Утро.ру».

Согласно поверью, рана, полученная в этот день будет долго заживать. Поэтому сегодня по возможности лучше не пользоваться острыми предметами.

Пускать на Онуфрия нежелательных гостей в дом — плохая примета. Говорят, после этого вся будущая неделя выдастся хлопотной.

Наконец, 3 августа запрещается ссориться. Конфликт с кем бы то ни было в этот день надолго отвадит удачу.

Приметы на 3 августа

Ночь холодная и свежая — зима будет морозная и ранняя;

Ливни — к затяжной и промозглой осени;

Сороки громко кричат — жди теплой зимы;

Туманная погода сулит теплые деньки.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа.