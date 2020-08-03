Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа лучше воздержаться от лишних бесед
Предки верили, что этот день нужно хранить безмолвие.
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Фото, видео: Clutch.ua; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, imagefruit, Christian Schnalzger/CHROMORANGE, CHROMORANGE / Bilderbox
В церковном календаре 3 августа значится как день памяти святого Онуфрия Печерского (Молчаливого). Преподобный жил в XII веке в Киеве и был монахом-аскетом. Он проводил время в молитвах, соблюдал посты и данный им обет молчания.
Что можно делать 3 августа?
В этот день наши предки направляли все силы на работу в поле, огороде и дома. Мужчины готовили к предстоящим холодам домашние склады, амбары, погреба. Женщины перебирали вещи в сундуках.
3 августа на Руси начинали постепенно прощаться с летом. Крестьяне сеяли озимую рожь, варили компоты, ставили домашнее вино и квас.
Что нельзя делать 3 августа?
На Онуфрия Молчаливого, вслед за святым, старались хранить безмолвие, не позволяли себе перекинуться даже несколькими словами. Говорить разрешалось лишь при необходимости. Считалось, что болтовня во время работы может привести беду в дом, сообщает «Утро.ру».
Согласно поверью, рана, полученная в этот день будет долго заживать. Поэтому сегодня по возможности лучше не пользоваться острыми предметами.
Пускать на Онуфрия нежелательных гостей в дом — плохая примета. Говорят, после этого вся будущая неделя выдастся хлопотной.
Наконец, 3 августа запрещается ссориться. Конфликт с кем бы то ни было в этот день надолго отвадит удачу.
Приметы на 3 августа
- Ночь холодная и свежая — зима будет морозная и ранняя;
- Ливни — к затяжной и промозглой осени;
- Сороки громко кричат — жди теплой зимы;
- Туманная погода сулит теплые деньки.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа.
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