Какая ты королевская особа по знаку зодиака

Астрологи уверены, что на судьбу и характер человека оказывает влияет огромное количество факторов. По знаку зодиака и особенностям характеров можно определить, с какой исторической эпохой и королевской личностью они сопоставимы.

Овен

Воинствующим, упертым Овнам близка эпоха Генриха VI в Англии. Женщин этого знака можно соотнести с женой короля — Маргаритой Анжуйской. Она была хорошим стратегом, сильной личностью и главным советником мужа в вопросах политики.

Телец

Этот знак зодиака отличается упорством и настойчивостью. Такие качества были свойственны австрийской императрице Марии Терезии. Эта историческая личность положила начало образованию в своей стране, открыла университеты, школы рисования и начала Семилетнюю войну против Фридриха II.

Близнецы

Близнецы — возвышенные, аристократичные особы. Им важен внутренний и внешний покой и вся их сущность направлена на поиск умиротворения и создание внутреннего равновесия. В этом Близнецы похожи на королеву Великобритании Викторию, которая всю жизнь была душой и телом предана своему супругу принцу Альберту.

Рак

Эмоциональных, ранимых Раков можно сравнить с императрицей Жозефиной — первой женой Наполеона I. Она была замужем дважды, но самый бурный роман у царской особы случился с Бонопартом, любовные письма которого, даже после развода, она оставляла без ответа.

Лев

Добросердечные, человеколюбивые и решительные Львы ассоциируются с королевой-матерью Елизаветой — мамой королевы Елизаветы II. Леди Елизавета Боуз-Лайон с легкостью умела расположить к себе людей, была душой компании, ее часто называли «улыбающейся герцогиней».

Дева

Умные, прозорливые Девы с легкостью решают сложные задачи. Они — настоящие стратеги, как и незаконнорожденная наследница престола — королева Англии Елизавета I. Эта великая историческая личность смогла отстоять свои права на престол и улучшить многие сферы жизни страны.

Весы

Справедливые, миролюбивые Весы схожи с Анной Клевской — четвертой супругой английского короля Генриха VIII. Ее понимание и прагматичность помогли ей после развода с королем «сносить голову». Она избежала казни, оставшуюся жизнь была в милости короля, он даже называл ее «сестрой».

Скорпион

Скорпионы — загадочные, разносторонние личности, порой весьма скрытные, похожи на королеву Франции Марию-Антуанетту. По сей день точно не установлено происхождение этой таинственной царской особы.

Стрелец

Королева Швеции — Кристина — была активным, творческим человеком, как и все Стрельцы. Она запомнилась как любопытная, живая правительница, которая в возрасте 28 лет отреклась от престола, чтобы переехать в Рим и основать Академию литературы и философии.

Козерог

Дисциплинированные, порой излишне серьезные и отстраненные Козероги схожи императрицей Елизаветой Австрийской. Она известна тем, что боролась с психологическими расстройствами после самоубийства сына, была меланхоличной, нежной и слегка застенчивой.

Водолей

Водолеи по своей натуре — независимы и отважны, что роднит их с английской королевой Анной. Ее правление ознаменовало для страны колоссальный прогресс и объедение Англии с Шотландией в Великобританию. Властительница была идеалисткой и во многом опережала свое время.

Рыбы

Мария Кровавая — как прозвали ее в народе, отличалась пылкостью характера, которая присуща всем Рыбам. Будущую королеву Англии сосватали еще в двухлетнем возрасте, что вложило в ее характер мечтательность и романтизм.

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