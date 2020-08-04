День Марии Ягодницы: почему нужно бояться грозы 4 августа?

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Алиса Старжевская
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Христианская церковь в этот день чтит Марию Магдалину.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner, imagebroker/Arco Images /Larsse, Paul Williams - Funkystock, Ingo Schulz, Bernd März

На Руси 4 августа считался днем Марии Ягодницы. Эта дата была символичной, так как именно к этому времени поспевала смородина, ежевика и черника. Наибольшую опасность представляла гроза. Настолько, что работать в поле было запрещено строго-настрого.

Христианская же церковь чтит в этот день Марию Магдалину: именно она возвестила о Воскрешении Иисуса Христа, а также с ней связывают традицию красить яйца в красный цвет на Пасху.

Что можно делать в этот день

Как передает «Утро.ру», 4 августа был днем собирательства. Считалось, что раз к этому времени поспела большая часть ягод, то сегодня их нужно собирать и делать заголовки: варенья, компоты. К вечеру же, обычно, делали большой ягодный пирог.

Помимо ягод собирали росу. Она, по поверьям, обладала целебными свойствами именно для девушек, так что ранним утром они выходили, собирали ее в серебряную посуду, а после умывались. Однако для скотины в этот день роса была наоборот опасна, она могла отравить животных. Поэтому девушки не только помогали себе, но и берегли таким образом скот.

Что нельзя делать 4 августа

Работать в поле было запрещено. Наши предки боялись грозы: они были уверены, что именно сегодня она может убить.

Приметы 

Гроза занимает особое место в этот день.

  • Гроза в этот день обещает большой урожай сена;
  • Если летают светлячки, то 5 августа будет хорошая погода;
  • Рыба посреди дня уходит на дно — к грозе;

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сулит неделя с третьего по девятое августа всем знакам зодиака.

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