День Марии Ягодницы: почему нужно бояться грозы 4 августа?
Христианская церковь в этот день чтит Марию Магдалину.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner, imagebroker/Arco Images /Larsse, Paul Williams - Funkystock, Ingo Schulz, Bernd März
На Руси 4 августа считался днем Марии Ягодницы. Эта дата была символичной, так как именно к этому времени поспевала смородина, ежевика и черника. Наибольшую опасность представляла гроза. Настолько, что работать в поле было запрещено строго-настрого.
Христианская же церковь чтит в этот день Марию Магдалину: именно она возвестила о Воскрешении Иисуса Христа, а также с ней связывают традицию красить яйца в красный цвет на Пасху.
Что можно делать в этот день
Как передает «Утро.ру», 4 августа был днем собирательства. Считалось, что раз к этому времени поспела большая часть ягод, то сегодня их нужно собирать и делать заголовки: варенья, компоты. К вечеру же, обычно, делали большой ягодный пирог.
Помимо ягод собирали росу. Она, по поверьям, обладала целебными свойствами именно для девушек, так что ранним утром они выходили, собирали ее в серебряную посуду, а после умывались. Однако для скотины в этот день роса была наоборот опасна, она могла отравить животных. Поэтому девушки не только помогали себе, но и берегли таким образом скот.
Что нельзя делать 4 августа
Работать в поле было запрещено. Наши предки боялись грозы: они были уверены, что именно сегодня она может убить.
Приметы
Гроза занимает особое место в этот день.
- Гроза в этот день обещает большой урожай сена;
- Если летают светлячки, то 5 августа будет хорошая погода;
- Рыба посреди дня уходит на дно — к грозе;
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сулит неделя с третьего по девятое августа всем знакам зодиака.
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