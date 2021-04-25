ТОП-5 идеальных пар по знакам зодиака: у них кармическая связь

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Алина Потёмкина
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Астрологи уверены, что люди этих знаков могут сделать друг друга счастливыми.

ТОП-5 идеальных пар по знакам зодиака: у них кармическая связь

Фото: www.globallookpress.com / Michelangelo Gratton

Про некоторые пары говорят — их связала судьба. Астрологи утверждают, что чаще всего такие союзы объединены неслучайно, есть даже определенные дуэты знаков зодиака, которые лучше всего совпадают в отношениях, пишет журнал «Лиза».

Лев и Стрелец

Два знака стихии огня. Они пылают друг к другу страстью, но порой им нелегко притушить пламя и принимать решения с холодной головой. В такой паре всегда будет жарко, но если она сможет преодолеть вызовы судьбы, обретет счастье на долгие годы.

Дева и Телец

Эти представители земной стихии подходят друг другу и как любовники, и как друзья. У них часто совпадают предпочтения, интересы и желания. Им легко найти общий язык, так как они похожим образом смотрят на вещи. Со стороны их союз может выглядеть расчетливым, но это не так.

Весы и Близнецы

Связь между этими знаками тонкая, но прочная. Близнецы всегда чувствуют состояние Весов, даже на расстоянии. Они гармонируют в отношениях и очень заботятся друг о друге, поэтому такие пары часто с годами превращаются в дружную и крепкую семью.

Рыбы и Рак

Между ними настоящая кармическая связь. Даже если Рыбы и не обретают счастье с Раками, то хоть раз в жизни у них будут с ними отношения. Эти два знака вместе прорабатывают опыт ошибок прошлого и идут вперед. Интуиция им помогает чувствовать друг друга.

Козерог и Телец

Козерог упрям, и ему сложно построить идеальные отношения. Зато с Тельцом он становится неожиданно спокоен и доверят партнеру. Вместе эти знаки проявляют свои лучшие качества, обретая преданность, любовь и верность друг другу.

Ранее 5-tv.ru публиковал рейтинг идеальных мужчин по знаку зодиака.

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ТОП-5 идеальных пар по знакам зодиака: у них кармическая связь

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