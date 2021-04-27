Какие знаки зодиака не в силах устоять перед соблазнителями

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Алиса Старжевская
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Астрологи определили, представители каких знаков зодиака охотнее остальных отвечают на флирт.

Какие знаки зодиака не в силах устоять перед соблазнителями

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Умельцы читать по звездам выявили особенности характеров разных знаков зодиака, которые заставляют их охотнее отвечать на обольщения противоположного пола.

Дева

Представители этого знака прямолинейны и откровенны в своих желаниях. Они не привыкли ходить вокруг да около, а открыто говорят о потребностях. Они не хотят тратить ни минуты на лирику и бесполезные разговоры, поэтому охотнее соглашаются на предложения ухажеров.

Овен

Горячие, страстные Овны в первые секунды вспыхивают сексуально энергией к партнеру, который им потенциально интересен. И это пламя только разгорается в течение дальнейшего общения. Кроме того, Овнам и самим нравится флиртовать, и делают они это искусно.

Телец

Тельцы — один из самых чувственных и эмоциональных знаков зодиака. Люди, родившиеся по знаком Тельца, открыты ко всему новому. Они любят флиртовать и легко отвечают на соблазнение.

Эти три знака обольстить проще других, но в искусстве флирта не существует строгих правил и шаблонов поведения. Поэтому при правильном настроении, обстановке, а главное искреннем интересе, обольстить можно представителей любого знака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая ты королевская особа по знаку зодиака.

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