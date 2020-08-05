🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 августа, Луна в знаке Рыб располагает к принятию важных решений, а также к серьезным переменам. Если задумали что-то важное — действуйте решительно! Но не забывайте и про время на отдых.

♈ Овен

Овен, звезды напоминают: не нужно действовать вопреки собственным желаниям. Порой, интуиция подсказывает правильные вещи. Она же может оградить от серьезных проблем. Так, если вы чувствуете, что не в силах больше вести игру, лучше — самоустранитесь.

Космический совет: вам пора действовать осознанно. Не поддавайтесь на провокации.

♉ Телец

Телец, когда мы втянуты в гущу событий, кажется, что нет начала и конца мучениям. Однако стоит лишь взглянуть на ситуацию извне, как сразу становится легче. Не обременяйте себя лишними заботами. Положитесь на судьбу. Будьте готовы к новым и приятным переменам.

Космический совет: не принимайте все слишком близко к сердцу. Вы — баловень Вселенной.

♊ Близнецы

Если вы, Близнецы, не можете решить проблему — просто поменяйте к ней отношение. Предпочтите жалобам и бесконечному нытью легкую улыбку и позитивный настрой. Сделайте себе приятный сюрприз и помните: жизнь одна, чтобы тратить драгоценное время на сущие пустяки.

Космический совет: настал счастливый и творческий период: вам, несомненно, повезет в делах!

♋ Рак

Рак, ничто так быстро не вгоняет нас в депрессию, как мысли о прошлом. Копаясь в себе, вы теряете колоссальную энергию. Будьте проще: хотите избавиться от ненужного груза — избавляйтесь. Надоели окружающие? Смело прощайтесь.

Космический совет: не позволяйте прошлому захватить ваши мысли. Живите настоящим.