ТОП продуктов, которые возбуждают не только аппетит — советы сексолога

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Валентин Черников
Эксклюзив 1 786

Специалист рассказала, что полезно употреблять в пищу для стимуляции полового влечения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

Половое влечение или либидо можно стимулировать не химическими препаратами, а вполне нормальной пищей. Об этом рассказала 5-tv.ru сексолог Алия Королева.

«Существует ряд продуктов, благодаря которым вы можете повысить свое сексуальное желание. Но ключевое значение здесь имеет не одноразовое употребление, а систематическое их внесение в свой рацион», — указала эксперт.

К продуктам, стимулирующим желание, можно отнести те, что богаты цинком. Этот элемент содержится в экзотических моллюсках и привычных куриных яйцах.

«Цинк отвечает за выработку тестостерона. А тестостерон — это гормон сексуальности», — пояснила Королева.

Те же задачи для человеческого организма выполняют орехи, оливковое или кокосовое масло. Для любителей погорячее подойдут специи, в частности, острый перец.

«Специи способствуют улучшению кровообращения и притоку крови к половым органам», — поделилась советом сексолог.

Для поддержания женской сексуальности отлично подходит женьшень. Научно доказано, что это растение улучшает либидо, указала специалист.

Ранее 5-tv.ru, что какие женщины, по мнению сексолога, чаще домогаются мужчин и почему.

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