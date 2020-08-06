Лев в постели: ТОП-5 самых страстных пар по знаку зодиака

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Алиса Старжевская
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Астрологи рассказали, какие знаки зодиака наиболее сексуально совместимы.

Лев в постели: ТОП-5 самых страстных пар по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com

Каждому знаку зодиака в той или иной степени присущи сексуальная энергия и раскрепощенность. Но когда в постели встречаются два пылких знака зодиака — происходит настоящая феерия.

Овен и Скорпион

Овны энергичны и активны как в повседневной жизни, так и в сексе. Они привыкли добиваться партнера и не останавливаются на достигнутом, когда спутница или спутник уже оказались в их постели. Идеальный партнер для них — это такой же боевой и амбициозный Скорпион.

Телец и Весы

В паре этих знаков зодиака нет такой огненной энергии как у Овна со Скорпионом. Сексуальное напряжение между ними более приземленное, но оттого не менее сильное. Отношения Тельцов с Весами направлены на долгую перспективу, они с каждым днем все больше открывают друг друга в сексуальном плане, пробуют новое, экспериментируют, что не дает им потерять интерес и желание.

Близнецы и Лев

Идеальный партнер в кровати для эмоциональных Близнецов –страстный Лев. Первый всегда будет удивлять второго своей готовностью к чему-то новому, а второй ее охотно поддерживать. Кроме того, воздушный знак зодиака не сможет терпеть ограничений своей свободы, чем Львы, итак, никогда не занимаются.

Дева и Рак

Непостоянные Раки в партнерстве с нежными, заботливыми Девами находят свою тихую гавань. Этому партнеру Рак отдается полностью, старается доставить любовнику наибольшее удовольствие. Этот союз прекрасно повлияет на обоих, даже если он основан на краткосрочной перспективе.

Стрелец и Водолей

Стрельцы наиболее сексуально совместимы с Водолеями. Оба этих знака не склонны к ревности, они открыты к миру и к его исследованию, а зачастую «мир» в этой паре иногда ограничивается кроватью. Каждый из партнеров прямолинеен и не скрывает своих желаний, что помогает им доставлять друг другу максимум наслаждения.

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