Лев в постели: ТОП-5 самых страстных пар по знаку зодиака
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака наиболее сексуально совместимы.
Фото: www.globallookpress.com
Каждому знаку зодиака в той или иной степени присущи сексуальная энергия и раскрепощенность. Но когда в постели встречаются два пылких знака зодиака — происходит настоящая феерия.
Овен и Скорпион
Овны энергичны и активны как в повседневной жизни, так и в сексе. Они привыкли добиваться партнера и не останавливаются на достигнутом, когда спутница или спутник уже оказались в их постели. Идеальный партнер для них — это такой же боевой и амбициозный Скорпион.
Телец и Весы
В паре этих знаков зодиака нет такой огненной энергии как у Овна со Скорпионом. Сексуальное напряжение между ними более приземленное, но оттого не менее сильное. Отношения Тельцов с Весами направлены на долгую перспективу, они с каждым днем все больше открывают друг друга в сексуальном плане, пробуют новое, экспериментируют, что не дает им потерять интерес и желание.
Близнецы и Лев
Идеальный партнер в кровати для эмоциональных Близнецов –страстный Лев. Первый всегда будет удивлять второго своей готовностью к чему-то новому, а второй ее охотно поддерживать. Кроме того, воздушный знак зодиака не сможет терпеть ограничений своей свободы, чем Львы, итак, никогда не занимаются.
Дева и Рак
Непостоянные Раки в партнерстве с нежными, заботливыми Девами находят свою тихую гавань. Этому партнеру Рак отдается полностью, старается доставить любовнику наибольшее удовольствие. Этот союз прекрасно повлияет на обоих, даже если он основан на краткосрочной перспективе.
Стрелец и Водолей
Стрельцы наиболее сексуально совместимы с Водолеями. Оба этих знака не склонны к ревности, они открыты к миру и к его исследованию, а зачастую «мир» в этой паре иногда ограничивается кроватью. Каждый из партнеров прямолинеен и не скрывает своих желаний, что помогает им доставлять друг другу максимум наслаждения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого из знаков зодиака легче всего соблазнить
Читайте также
60%
-0.10 86.63
0.13
Нашли ошибку?