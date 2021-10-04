Лучшие тесты 5-tv.ru: На знание фильмов, стихов и проверку эрудиции

Тесты — простой и интересный способ проверить свои знания по определенной теме, а иногда и узнать новое. Ведь некоторые тесты составляют не для того, чтобы вы набрали как можно больше баллов, а для того, чтобы в простой форме вы разобрались в теме.

Карина Халикова

Журналист — Меня зовут Карина Халикова, я пишу тексты для 5-tv.ru, а еще делаю тесты, которые так любят проходить наши читатели. На сайте вышло ровно 100 тестов на разные темы. Я решила собрать лучшие из них на проверку знаний всего на свете.

Андрей Миронов в фильме «Бриллиантовая рука». kinopoisk.ru

Читатели 5-tv.ru больше всего любят тесты по советским фильмам. Тест «Угадайте советскую комедию по одному кадру» — самый популярный, его прошли более 100 тысяч человек. В материале загаданы не очень сложные картины, ведь главная функция такого теста — развлечь читателя (и немного застать врасплох). Угадайте эти советские комедии по одному кадру.

Актер театра и кино Константин Хабенский. kinopoisk.ru

У советских фильмов, конечно, много поклонников, но киноиндустрия не стоит на месте. Поэтому для любителей современного кинематографа я сделала тест «Угадайте российского актера по глазам». Иногда это не так просто, как кажется! Позже появился тест «Угадай российскую актрису по глазам». Переходите по ссылке и угадывайте российских актеров.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит». kinopoisk.ru

В интернете очень популярны тесты «Кто ты из…». Помните, в начале нулевых в журналах публиковали тесты, где нужно выбрать одно из утверждений, а потом посчитать результат. В 2020 году технологии все сделают за вас. Не нужно подсчитывать количество баллов или вариантов ответов. Первый тест по этой технологии — «На какую героиню советского фильма вы похожи?». Мой результат — Нина из «Кавказской пленницы…». Пройдите тест и узнайте, на какую героиню советских фильмов вы похожи.

Кадр из фильма «Служебный роман». kinopoisk.ru

И поскольку наша аудитория любит советские фильмы, я решила проверить, как хорошо россияне знают фильм «Служебный роман», где сыграли Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих. В тесте всего 10 вопросов, но если вы давно смотрели фильм, вы вряд ли ответите на все из них. Проверьте свои знания о фильме «Служебный роман».

В тесте загаданы вопросы, которые проходят в пятом классе. Global Look Press

Тесты на эрудицию — тренажер для мозга. В этом материале я решила проверить, умнее ли взрослые пятиклассников. Думаете, да? А теперь пройдите тест! Бедные дети — им столько всего нужно знать. Вопросы я брала из учебников, по которым учат пятиклассников России. Я в процессе работы лишний раз напомнила себе, что балет «Золушка» написал не Петр Чайковский, а Сергей Прокофьев. Узнайте, победите ли вы пятиклассника в интеллектуальной игре.

Портрет поэта. Global Look Press

Если вы думаете, что хорошо помните стихи, то лучше проверьте себя. В тесте «Помните ли вы школьные стихи?» собраны произведения школьной программы. В нем я старалась собрать не самые известные четверостишия. Проверьте, хорошо ли вы помните стихи классиков.

Копатыч, Лосяш, Крош и Ежик. kinopoisk.ru

К выходу новых серий популярного мультсериала «Смешарики» я решила напомнить читателям главных героев и сделала тест «Кто это из Смешариков». Пройдите этот тест и докажите, что вы знаете имена всех Смешариков. В ответах вы найдете интересные факты из истории персонажей.

А еще аудитория 5-tv.ru проходила тест на знание песен Егора Крида, выбирала, какой десерт съесть, узнала своего персонажа из советских мультиков. Но даже если вам и этого мало, все тесты вы можете найти в разделе «Тесты».

Если у вас есть идеи для тестов, которые вы хотите пройти, можете написать мне по адресу k.khalikova@iz.ru с пометкой «Идея для теста».