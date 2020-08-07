Анна Летняя. Почему 7 августа хорошо играть свадьбу и есть картошку?

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Алина Потёмкина
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В этот день чтут покровительницу женщин и семьи — мать Богородицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins, Jeff Tzu-chao Lin, Dr. Wilfried Bahnmüller, Stibalova, V., jspix, imagebroker/Alfred Schauhuber, C. Heusler, Bernhard Classen

Тема:
Погода

В православном календаре 7 августа принято чтить память святой Анны — матери Богородицы. Также в этот день есть традиция начинать сбор урожая раннего картофеля и ходить в лес по грибы.

История праздника:

Имя святой Анны дошло до наших дней через неканонические Евангелия, а именно Протоевангелие Иакова и в Евангелие псевдо-Матфея. Анна жила в I веке до нашей эры в семье священника. Она вышла замуж за Иокима, и пара очень хотела иметь детей. Но ребенка зачать не получалось, и однажды Иоким пошел в пустыню, где получил от ангела благую весть — супруга подарит ему дочь. Через некоторое время обещанное сбылось — Анна родила девочку, которую нарекли Марией. В православии Анну теперь чтут как защитницу и покровительницу женщин, домашнего очага, и обращают к ней свои молитвы, когда не могут добиться продолжения рода.

Что можно делать 7 августа:

В этот день принято ходить за грибами — «улов» может оказаться богатым.

Хорошо играть свадьбы и крестить детей — такой брак будет счастливым, а младенец получит защиту на небесах.

Принято копать молодую картошку и подавать к столу. Чем больше блюд из картофеля приготовишь, тем богаче будет жить семья в этот год.

Что нельзя делать 7 августа:

Запрещается в этот день лениться и праздно проводить время, пишет «Утро.ру».

Не стоит злоупотреблять алкоголем и болтать попусту — такие разговоры не к добру.

Нельзя ругаться, особенно со старшими — год удачи не будет.

Починку обуви и одежды лучше отложить на другой день — особенно, если кто-то из семьи собирается в дорогу.

Нельзя оставлять ребенка одного даже на непродолжительное время — злые духи могут сильно напугать его и навлечь болезнь.

Народные приметы:

Теплый и сухой день — к солнечной зиме.

Если идет дождь с самого утра — зима будет снежной.

Погода до обеда указывает на то, какой будет зима до конца декабря, после обеда — с января и дальше.

Если аисты собираются в стаи — жди ранних заморозков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принято чтить святых братьев Бориса и Глеба.

Тема:
Погода
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