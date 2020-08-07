Как спасти упавший в воду смартфон? — советы эксперта

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Алина Потёмкина
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Кратковременное погружение далеко не всегда означает конец прекрасной эпохи службы вашего аппарата.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Kästle, West Coast Surfer, Sascha Steinach, Christian Ohde/face to face, Nasir Kachroo

Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Они с нами повсюду — на работе, в транспорте, на отдыхе. И порой дорогостоящие гаджеты могут стать жертвами тяги своего обладателя к приключениям. О том, что делать, если телефон упал в воду и не подает признаков жизни, РИА Новости рассказала директор по стратегическим коммуникациямАНОО «Цифровые платформы» Александра Гаврилова.

По ее словам, не стоит пытаться сразу включить устройство. Если оно водостойкое, аппарат может прийти в себя в течение суток. Главное, дать ему «отдохнуть».

«Есть несколько вариантов, как минимизировать последствия, если ваш телефон утонул. Во-первых, современные телефоны водостойкие и, если вы его быстро вытащили, возможно, он будет невредим. Но на всякий случай какое-то время не используйте его и включите через день», — рекомендовала эксперт.

Второе правило, которого стоит придерживаться — не нужно пытаться просушить телефон самостоятельно. Это может привести к выходу из строя важных деталей. Лучше сразу обратиться к специалистам, которые сделают это более грамотно, не повредив внутренние элементы.

«Выбрав такой путь, вы избежите замены дорогостоящих деталей или покупки нового аппарата», — заметила Гаврилова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продлить срок службы смартфона.

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