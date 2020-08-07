Бадлон против водолазки: чем стиль одежды москвичей отличается от петербуржцев
Фэшн-эксперт рассказал 5-tv.ru, какую одежду и прически носят жители двух столиц.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ana Venegas, 5-tv.ru
«Парадная» или «подъезд», «греча» или «гречка», наконец, «бадлон» или «водолазка»? Речевой фактор явно отличает жителей двух мегаполисов большой страны, не говоря уже о привычках и распорядке дня. Но определить «на глаз» петербуржец перед вами или москвич можно по внешнему виду, причем очень просто, заявляет стилист и имиджмейкер Роман Карабут.
Фешн-эксперт объясняет различия в стиле москвичей и петербуржцев исторически предпосылками. Петербуржцы больше тяготеют к классике, но при этом стараются добавить к базовым вещам гардероба свою собственную индивидуальность.
«Санкт-Петербруг — город рока и красивых дворцов. Здесь интересное сочетание строгости и в то же время выдержки во вкусе», — поясняет стилист.
Говоря о стиле в одежде москвичей, Роман Карабут отмечает их тяготение к западным брендам, порой переходящее черту.
«Москва больше следует трендам западных модных домов. Люди там ориентируются на дорогие бренды такие как Versace, Louis Vuitton, которые дают даже некую вычурность в образе», — объясняет Роман
Стилист отдельно подчеркивает креативность стиля питерских модников, который выражается в их стрижках и цвете волос. Тогда как жители столицы предпочитают классические, залакированные укладки, которые дисгармонируют с их «европейским» стилем одежды.
На моду двух столиц, как и на многие другие сферы, оказывает большую роль климат. В более южной Москве жители чаще оголяют части тела и могут позволить себе надеть более короткие вещи, тогда как модницы Северной столицы часто вынуждены прятать красивые длинные ножки под подолами плащей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем внешне петербуржцы отличаются от москвичей
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