Бадлон против водолазки: чем стиль одежды москвичей отличается от петербуржцев

«Парадная» или «подъезд», «греча» или «гречка», наконец, «бадлон» или «водолазка»? Речевой фактор явно отличает жителей двух мегаполисов большой страны, не говоря уже о привычках и распорядке дня. Но определить «на глаз» петербуржец перед вами или москвич можно по внешнему виду, причем очень просто, заявляет стилист и имиджмейкер Роман Карабут.

Фешн-эксперт объясняет различия в стиле москвичей и петербуржцев исторически предпосылками. Петербуржцы больше тяготеют к классике, но при этом стараются добавить к базовым вещам гардероба свою собственную индивидуальность.

«Санкт-Петербруг — город рока и красивых дворцов. Здесь интересное сочетание строгости и в то же время выдержки во вкусе», — поясняет стилист.

Говоря о стиле в одежде москвичей, Роман Карабут отмечает их тяготение к западным брендам, порой переходящее черту.

«Москва больше следует трендам западных модных домов. Люди там ориентируются на дорогие бренды такие как Versace, Louis Vuitton, которые дают даже некую вычурность в образе», — объясняет Роман

Стилист отдельно подчеркивает креативность стиля питерских модников, который выражается в их стрижках и цвете волос. Тогда как жители столицы предпочитают классические, залакированные укладки, которые дисгармонируют с их «европейским» стилем одежды.

На моду двух столиц, как и на многие другие сферы, оказывает большую роль климат. В более южной Москве жители чаще оголяют части тела и могут позволить себе надеть более короткие вещи, тогда как модницы Северной столицы часто вынуждены прятать красивые длинные ножки под подолами плащей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем внешне петербуржцы отличаются от москвичей