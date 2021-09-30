Съест и не заметит: ТОП-5 стерв по знаку зодиака

Природа наделила женщин отдельных знаков зодиака не самыми безобидными чертами характера. Их обладательниц в быту называют стервами. Эти непримиримые, независимые, коварные и грозные дамы при всей свой притягательности не дают мужчинам расслабиться и подчас усложняют им жизнь. Cosmopolitan перечислил пять главных возмутительниц спокойствия, по мнению астрологов.

Водолей

«Режим стервы» женщины-Водолея — загадка для окружающих и ее самой. Она не замечает, как включает его. А включив, не считает свой гнев и пренебрежение окружающими чем-то из ряда вон. Чувства других волнуют ее куда меньше, чем собственные.

Стрелец

Многие несправедливо полагают, что дамы, рожденные под знаком Стрельца, самые яростные в мире. Однако для такого звания им не хватает умения искренне ненавидеть ближнего. Стервозность для них — скорее, повод развеять скуку.

Лев

Еще одни стервы поневоле. Львицы открыто осуждают такой тип поведения, но сталкиваясь с неприятными им людьми и ситуациями, сами склонны переходить за грань. Если им насолить, эти дамы превращаются в хищниц. И при этом считают себя ягнятами.

Рыба

Вселенная сделала Рыб стервами от рождения. Представительницы этого знака умеют прикидываться безобидными мальками благодаря отличным актерским данным. Но они не могут долго обходиться без скандалов и давления, как человек без кислорода.

Скоропион

Очаровательниц-Скорпионов принято считать эталонными образчиками такого качества как стервозность. Если это можно назвать искусством, то такие женщины преуспели в нем больше всех. Они ловко используют свое коварство и, когда надо, — злость в нужных им целях. И если мужчина не всегда способен разглядеть в Скорпионе стерву, это значит, что он уже проиграл.

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