День Ермолая Никомедийского: что можно и что нельзя делать 8 августа
Православные верующие в этот день вспоминают раннехристианского священномученика.
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Фото, видео: Clutch.ua; www.globallookpress.com / Philippe Lissac, H.T. Manfred Zimmermann, Michael Weber, West Coast Surfer, Science Museum
Православные верующие 8 августа чтят память Ермолая Никомедийского. Священномученик являлся пресвитером и пострадал в 305 году вместе с клириками Ермократом и Ермиппом во времена гонений на христиан в Никомедии. В городе, который располагался на подступах к Константинополю, проповедовали язычники.
Один из новообращенных — будущий мученик Пантелеимон был арестован. Он и сообщил имя своего наставника Ермолая, а также место, где в он прятался вместе с клириками.
Традиции 8 августа:
В этот день на Руси было принято начинать сбор яблок. При этом, есть их было запрещено. Наши предки дожидались Яблочного Спаса.
8 августа уже поспевал ранний картофель. Люди выкапывали клубни и готовили оладьи, котлеты, винегрет и окрошку.
Знахари начинали сбор целебных трав. Считалось, что именно в этот день после утренней росы они обладают наиболее полезными свойствами.
Приметы 8 августа:
- Если мухи 8 августа становились назойливыми и кусались, то наши предки ждали дождя;
- Прыгающие возле водоемов лягушки также предвещали неминуемые осадки;
- Для избавления от болей в спине люди во время сбора урожая брали несколько ржаных колосков и затыкали себе за пояс;
- На Руси верили, что, если 8 августа кошка ложилась рядом, то это предвещало богатство и удачу.
Что нельзя делать 8 августа:
В этот день женщинам запрещается выполнять любую работу. Исключение составляют только огород и домашнее хозяйство.
8 августа нельзя никому давать свои рабочие инструменты, особенно плоскогубцы. Иначе лишитесь счастья и здоровья. При крайней необходимости положите орудие труда на землю и пусть его заберет тот, кто в нем нуждается.
Сегодня запрещено ругаться. На Руси считали, что скверные слова привлекают неудачу и проблемы в семье. Тщательно следите за тем, что говорите.
8 августа были под запретом рыбалка и охота. Наши предки верили, что боги гневаются, коли человек идет убивать рыбу или дичь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 7 августа хорошо играть свадьбу и есть картошку.
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