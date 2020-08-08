🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 августа, Луна в знаке Овна благоволит провести день под эгидой отдыха и покоя. Несмотря на это, представителям ряда знаков зодиака звезды советуют сегодня заняться новыми делами и проектами.

♈ Овен

Эта суббота подарит Овнам неожиданные известия, которые в обозримом будущем сыграют в жизни решающую роль. Если вы сегодня работаете, то после завершения смены отправляйтесь на встречу с друзьями и позвольте себе хорошенько отдохнуть. Решение служебных вопросов в вечернее время вам противопоказано.

Космический совет: решение служебных вопросов в вечернее время вам противопоказано.

♉ Телец

Тельцам звезды рекомендуют 8 августа проявить предельную внимательность. Мимо вас проходит множество интересных фактов, событий и людей, которые могли бы оказать положительное влияние на судьбу. Научитесь концентрироваться на мелочах.

Космический совет: следует проявить предельную внимательность.

♊ Близнецы

Представители этого астрологического символа проведут день, преимущественно, в состоянии покоя. Благодаря этому, у вас появится время подумать и принять правильное и взвешенное решение относительно ряда накопившихся жизненных вопросов. Не стоит упускать свой шанс.

Космический совет: не стоит упускать свой шанс.

♋ Рак

Раки 8 августа могут начать новый проект или посвятить день избавлению от старых привычек. Посмотрите на происходящее со стороны и не бойтесь распрощаться со своим прошлым. По всей видимости, сейчас самое подходящее время для перемен к лучшему.

Космический совет: не бойтесь распрощаться со своим прошлым.