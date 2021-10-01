Чем пахнет женщина? ТОП-5 ароматов, вызывающих у мужчин отвращение

Женщины любят ушами, а мужчины глазами. Известная истина, а как быть с запахами? Существует немало «женских» ароматов, которые могут нравиться слабому полу, но отталкивать мужчин. И речь тут вовсе не о феромонах! Какой парфюм лучше избегать, чтобы не остаться в одиночестве, перечислило издание Femmie.ru.

Мужская туалетная вода

Немало женщин предпочитает в обычной жизни пользоваться не сладкими цветочными духами, а терпкой туалетной водой или одеколоном для мужчин. Хотя аромат этот приятен, в интимной обстановке или при близком общении с сильным полом он будет на подсознании отталкивать мужчину от избранницы.

Слишком яркие ароматы

Мускус, сандал, ваниль, ландыш или просто перебор с духами, когда за волнами запахов не чувствуется природного телесного аромата женской кожи. Большинство мужчин не любят такие ароматы, а многие и вовсе негативно реагируют на обилие духов, кашляют и чихают. Вместо любительницы вылить на себя флакон средства, они предпочтут найти другую девушку.

Приторность

Плотные духи с густым ароматом, в котором нет и намека на свежесть и чистоту, также воспринимаются мужчинами негативно. Им не нравятся и запахи слишком крепкого кофе, какао или их производных на коже. Кроме того, послевкусие от нанесения такого парфюма на кожу остается еще долго после того, как женщина использовала этот аромат.

Средства для укладки

Мужчинам нравится за легкими духами и запахом шампуня разбирать, как на самом деле пахнут волосы и кожа их возлюбленной. Если же, уткнувшись в шевелюру, они чувствуют только плотную стену характерного аромата лака для волос, то весь настрой у чувствительных персон может пойти на нет. Парадокс — естественность в прическе без применения укладочных средств нравится далеко не всем мужчинам, которые, скорее, предпочтут выбрать ухоженную спутницу.

Алкоголь

Стоит выпить немного вина или съесть конфетку, содержащую алкогольный наполнитель, специфический запах у женщины остается надолго. Одним мужчинам он не мешает, а у других аромат спиртного — стойкая ассоциация с ненадежной партнершей.

5-tv.ru писал про ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин.