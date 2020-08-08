Три типа женщин, которые никогда не будут счастливы в браке

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, писал Лев Толстой. И это правда — есть такая категория женщины, которая чувствует себя несчастной, несмотря на наличие крепкой семьи, пишет Femmie.ru.

Есть много причин, почему распадаются семьи. Измена, обман, отсутствие любви, домашнее насилие, зависимость от алкоголя, нежелание иметь детей и многое другое — все это логично и понятно. Но далеко не редкость и случаи, когда брак, которому завидуют все подруги, не устраивает саму женщину. Быть может, некоторые из них просто не могут быть счастливы в браке по своей природе?

Уже пора

Очень частый случай, когда нужно поскорее выйти замуж — не по любви, а чтобы «как у всех», потому что «часики тикают», лишь бы не остаться старой девой! В таком случае рядом могут оказаться совершенно неподходящие друг другу люди.

Муж никогда не поймет прохладного отношения к нему жены в браке или просьбы о разводе, особенно, если он искренне любил и старался делать все для семьи. Но ощущение чужого человека рядом гложет таких женщин, и они или мучаются до конца своих дней, или расстаются с мужем, не понимая, зачем вообще выходили за него.

Слишком много хочет

Симпатичные и умные девушки, которых с детства хвалили, могут вырасти в своевольных барышень с завышенными стандартами. Выбирая себе будущего мужа, они просчитывают все — насколько он красив, хорошо ли зарабатывает, есть ли у нее с ним перспектива долгой и совместной жизни. В итоге может случиться, что замуж они выходят без любви, а потом постоянно недовольны супругом, если он делает для них недостаточно — по их меркам.

Такой брак может распасться по желанию каждой их сторон — жить в обстановке постоянно стресса, ссор из-за мелочей или зависти к успехам подруг становится невозможно.

У кого-то всегда лучше

Бывает так, и муж неплохой, и свадьбу играли по любви, но почему-то все получилось не так, как мечталось в девичестве. Вместо работы над отношениями жена начинает смотреть по сторонам — всегда есть те, чье благополучие будет, как бельмо в глазу. Вместо того, чтобы ценить верного супруга и отца своих детей, женщина начинает или по-тихому страдать от нехватки чего-то, или постоянно указывать на это мужу. Долго ли продержится такой брак? Большой вопрос.

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