Пантелеймон Целитель: Почему 9 августа категорически запрещалось работать?

В воскресенье 9 августа православные чтут память святого целителя Пантелеймона. По преданию будущий великомученик родился в III веке в семье богатого язычника. Юноша прилежно учился и в совершенстве овладел медициной. Он начал лечить больных, не требуя взамен никакой платы. Однажды Пантолеон (таким было его имя до крещения) познакомился с христианином Ермолаем, который рассказал ему о вере и крестил с именем Пантелеймон. Врач искренне уверовал во Христа и начал лечить томившихся в тюрьмах больных с помощью молитвы. Узнавший об этом император Максимилиан разгневался и потребовал от врачевателя отречься от веры. Однако Пантелеймон отказался и был предан мученической смерти.

На Руси святому традиционно молились об излечении всех недугов и даровании крепкого здоровья. В этот день знахари собирали травы и заговаривали их, чтобы те приобрели целебные свойства.

Также 9 августа считается днем новгородского юродивого Николая Кочанова. На Руси верили, что в это время начинает завиваться капуста, поэтому многие приметы и традиции связаны с этим овощем.

Что можно делать в Пантелеймонов день?

В этот день принято печь пирожки из капусты, приготовленные из первого срезанного кочана. Православные считали, что капуста на Пантелеймона, как и травы, обладает целебной силой. Для привлечения удачи в дом хозяйки угощали свежеиспеченными пирожками прохожих и нищих.

Что нельзя делать 9 августа?

Считается, что работать и заниматься любым физическим трудом в этот день – к беде. Особенно это касается работ в поле. Люди верили, что отход от этого правила способен навлечь кару святого Пантелеймона, который может поджечь будущий урожай хлеба и сена.

Кроме того, 9 августа боялись молний, которые, по поверьям, могли убить человека и покалечить его имущество. Поэтому в этот день старались лишний раз не выходить из дома в дождь без надобности.

Приметы на Пантелеймонов день

Если к 9 августа вся капуста завилась – осень обещает быть холодной.

Прыгающие на лугу кузнечики – к сухой и ясной погоде.

Съесть капустный лист – к удаче и успехам в учебе.

Сны, приснившиеся в ночь на 9 августа, не исполнятся.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Псковской области открылась выставка, посвященная Иоанну Крестьянкину.