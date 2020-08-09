🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 августа, Луна в знаке Овна не располагает к импульсивным и необдуманным действиям, принятых на скорую руку.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 августа, Луна в знаке Овна не располагает к импульсивным и необдуманным действиям, сделанных на скорую руку. Лучше отложить принятие решения на более поздний срок.
♈ Овен
Вам нужно научиться концентрироваться и перебарывать собственную лень. Только так вы сможете добиться желаемых целей и наладить отношения с окружающими. Помните, что постоянное потакание прихотям отвлекает от возложенных на вас задач и тормозит персональное развитие.
Космический совет: научитесь преодолевать лень.
♉ Телец
Тельцы, сегодня благоприятный день для приобретения новых навыков. Если вы давно мечтали научиться чему-то полезному, стоит не откладывать это дело в долгий ящик. Звезды благоволят вам — вершины будут покоряться с легкостью. Воспользуйтесь этим.
Космический совет: попробуйте заняться тем, о чем вы давно мечтали.
♊ Близнецы
Ваш эмоциональный настрой позволяет вам сворачивать горы. Однако не забывайте, что сказанное не к месту слово или неудачная реплика в адрес знакомого могут не лучшим образом отразиться на вашей репутации. Держите ваши чувства под контролем.
Космический совет: следите за словами.
♋ Рак
Ракам необходимо восстановить силы. Слишком многое вы взвалили на свои плечи в последнее время — вам экстренно нужен отдых. Если в данный момент вы не можете взять паузу надолго, то хотя бы выберетесь на день на природу или проведите время с близкими в спокойной обстановке.
Космический совет: сделайте паузу и выдохните.
♌ Лев
Сейчас не лучшее время для поездок и активных занятий. Ваши грандиозные проекты и приключения ждут вас впереди, а пока что займитесь саморазвитием: почитайте или обдумайте задачи на ближайшее будущее. Вам необходимо замедлить свой бег на время.
Космический совет: обратитесь внутрь себя.
♍ Дева
Девам нужно быть осторожнее в общении с противоположным полом. Сегодня вы пользуетесь большой популярностью, а это чревато сложностями в будущем. Подумайте, нужны ли вам серьезные отношения или вам просто хочется приятно провести время. Не стоит играться с чувствами.
Космический совет: не увлекайтесь флиртом.
♎ Весы
Сегодня вам не стоит пренебрегать новыми знакомствами — среди них могут оказаться ваши единомышленники. Не думайте, что справитесь в одиночку: к вершинам нужно подниматься вместе. Отнеситесь внимательно к подаркам, которые делает вам судьба.
Космический совет: не отказывайтесь от новых знакомств.
♏ Скорпион
Скорпионы, будьте предельно осторожны с деньгами. Не следует относиться к ним с безрассудством и расточать их на ненужные покупки. Подумайте о своем материальном положении и внесите коррективы, если можете.
Космический совет: будьте бережливы.
♐ Стрелец
Используйте накопленный опыт для принятия решения — именно он придет вам на помощь. Не стоит чересчур полагаться на советы и рекомендации друзей: несмотря на то, что они желают вам добра, им не понять всех нюансов ситуации. Только вы способны оценить положение во всей полноте.
Космический совет: прислушайтесь к голосу разума.
♑ Козерог
Козероги, вы находитесь на правильном пути. Несмотря на то, что вас терзают сомнения, вы не должны отказываться от принятых ранее решений. В конце концов, предусмотреть все варианты развития ситуации невозможно, а значит и переживать напрасно тоже нет смысла.
Космический совет: не переживайте за то, что не можете изменить.
♒ Водолей
Подумайте о своем здоровье. Сейчас вам нужно уделить максимальное внимание тому, что беспокоит вас уже давно. Не откладывайте визит к врачу, чтобы не усугубить положение дел.
Космический совет: позаботьтесь о своем здоровье.
♊ Рыбы
Рыбы, удача вам благоволит: все, за что вы ни возьметесь, будет удаваться с легкостью. Главное — правильно рассчитать свои силы, чтобы успеть на всех фронтах. Вечером можете позволить себе отдохнуть в приятной компании, которая придаст вам еще больше сил для новых свершений.
Космический совет: правильно рассчитайте свои силы.
Ранее 5-tv.ru писал, что сулит знакам зодиака соединение трех планет 9 августа.
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