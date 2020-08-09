Ученые выяснили, в чем заключается опасность головокружений

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Алиса Старжевская
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Исследователи Калифорнийского университета сделали неожиданное открытие, проанализировав данные около двух тысяч испытуемых.

Ученые выяснили, в чем заключается опасность головокружений

Фото: www.globallookpress.com / kati

Головокружение при подъеме на ноги может быть предвестником развития деменции в пожилом возрасте. Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета.

Так называемый ортостатический коллапс — головокружение при смене положения тела — появляется из-за резкого снижения артериального давления. Кровь не успевает прилить к мозгу, и самочувствие человека ухудшается, что может привести к обмороку и потемнению в глазах. Причиной этого является нарушение тонуса сосудов, пишет Daily Mail.

Данный недуг распространен среди подростков, однако чаще всего наблюдается у пожилых людей, для которых он чреват риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

Исследователи проанализировали данные около двух тысяч человек в возрасте от 12 до 70 лет, которые находились под наблюдением более десяти лет. В результате эксперимента они пришли к выводу, что у пациентов с частыми ортостатическими коллапсами риск развития деменции был на 40% выше, чем у остальных.

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