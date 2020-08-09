Опасно для здоровья! Врач объяснила, как фрукты могут привести к болезням печени

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Алиса Старжевская
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему упор на фрукты в рационе не полезен.

Опасно для здоровья! Врач объяснила, как фрукты могут привести к болезням печени

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

Фрукты — одна из причин возникновения болезней печени. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

В состав фруктов входят углеводы, глюкоза и фруктоза. И именно фруктоза в больших количествах может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Чтобы этого избежать, нужно их правильно разделять фрукты.

«В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы. А в семечковых — больше фруктозы и меньше глюкозы. То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени», — рассказывает Павлова.

Также важно употреблять фрукты вместе с какой-то другой едой, а не отдельно. Дело в том, что во время перекуса человек получает глюкозу и фруктозу, что приводит к выбросу инсулина. А чтобы избежать болезней печени, человеку еще необходим белок, поэтому и нужно разбавлять фрукты другой едой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие фрукты необходимо включить в рацион, чтобы сохранить молодость.

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