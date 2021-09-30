Не забудет, не простит: ТОП-6 самых злопамятных знаков зодиака

Нет тех, кто всегда прощает и отпускает обиду, однако ряду людей, рожденных под определенными созвездиями, это дается особенно тяжело. Писатель и астролог Кристина Шенвальд специально для YourTango разобрала, какие знаки зодиака можно считать наиболее обидчивыми.

Скорпионы

Слава самого злопамятного знака зодиака по праву принадлежит Скорпиону. Известные своей страстностью, они просто не могут отпустить обиду, помнят причиненное им зло в мельчайших деталях. Игнорирование только еще больше бесит их, и претензии начинают накапливаться, как снежный ком. Они не просто помнят обидчиков — они тщательно строят планы мести и никогда не упустят шанса уколоть побольнее, даже если это кто-то из их близких.

Весы

Весы считаются спокойным и уравновешенным знаком, однако ничто человеческое им не чуждо. Они отлично помнят, кто их обидел, но со стороны это может никак не проявляться — всю свою злость и тайные планы мести они будут держать глубоко внутри. Вместо открытой конфронтации с виновником своего плохого настроения они могут вымещать злобу на бессловесных предметах, избивая боксерскую грушу или в ярости разбивая тарелки. Если они не будут этого делать, то обида может сидеть внутри годами.

Тельцы

Злопамятность — это про Тельцов. Они не будут открыто мстить тем, кто их обидел или разочаровал, но никогда уже не будут относиться к своим обидчика так как раньше. В любом их поступке они будут видеть только минусы, воспоминания о которых с удовольствием сохранят в памяти и будут перебирать в свободное время. Обычно выйти из их негласного черного списка не получается ни у кого.

Овны

Овны не так мстительны, как другие знаки зодиака, и могут сразу высказаться обидчику, если что-то их не устраивает. Однако если те изначально не извинятся и сделают вид, что ничего не было, — жди беды. Они умеют прощать, но настолько злопамятны, что их доверие придется завоевывать снова годами.

Козероги

Обидчивость не свойственна Козерогам, если это не касается наиболее важных для них вещей, людей и их работы. Именно поэтому в жизни они не злопамятны, но «подсидевшего» их коллегу или начальника не простят никогда и сделают все, чтобы отомстить — хотя бы по мелочи.

Львы

Львы кажутся дружелюбными, поэтому всегда окружены массой друзей и приятелей. Но это же играет не на руку их обидчикам — Львы легко выкидывают их из своей жизни и не переживают по данному поводу. Вернуть их доверие сложно, но можно, однако повторение подобной ситуации в случае новой обиды тоже возможно.

Остальные знаки зодиака тоже не такие милые, как может показаться. Но они быстрее прощают и не копят злые воспоминания и обиды в себе.

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