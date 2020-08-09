Шесть «опасных» запахов в салоне автомобиля

В салоне автомобиля часто могут быть неприятные запахи. И они могут быть результатом каких-то поломок и неисправностей в машине. «Российская газета» перечислила, в каких случаях стоит бить тревогу.

Во-первых, это запах бензина. Он может указывать на дефекты в системе дожига отработанных газов. Например, в автомобиле может стоять неисправный катализатор, и смесь топлива сжигается не до конца. И из-за этого частицы бензина попадают в салон.

Также запах бензина может означать проблемы с работой топливной системы. В любом случае это не сулит ничего хорошего автомобилю, и стоит обратиться к специалисту.

Во-вторых, запах горелого масла, также скорее всего, означает проблемы. Например, оно могло попасть на двигатель или в моторе его недостаточное количество. Также в этом случае стоит проверить клапанную крышку двигателя.

Третий и четвертый «опасные» запахи возникают при неисправностях сцепления и тормозов. В этих случаях можно почувствовать резкий горелый аромат в салоне автомобиля. При его обнаружении нужно сразу обратиться к специалисту — в машине могут быть серьезные неполадки.

Сладкий запах может означать утечку в системе охлаждения. И пусть он приятнее всех предыдущих, ничего хорошего он тоже не сулит, так как за ним стоит или повреждение насоса, или неисправность самого радиатора.

И последний «опасный» аромат — запах сырости. В этом случае нужно проверить кондиционер, потому что если за ним не ухаживать и не чистить, то это как раз приводит к затхлости.

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