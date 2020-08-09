Шесть «опасных» запахов в салоне автомобиля
Если вы почувствовали эти «ароматы» в салоне, то нужно идти в автомастерскую.
Фото: www.globallookpress.com / firo Sportphoto/Ralf ibing
В салоне автомобиля часто могут быть неприятные запахи. И они могут быть результатом каких-то поломок и неисправностей в машине. «Российская газета» перечислила, в каких случаях стоит бить тревогу.
Во-первых, это запах бензина. Он может указывать на дефекты в системе дожига отработанных газов. Например, в автомобиле может стоять неисправный катализатор, и смесь топлива сжигается не до конца. И из-за этого частицы бензина попадают в салон.
Также запах бензина может означать проблемы с работой топливной системы. В любом случае это не сулит ничего хорошего автомобилю, и стоит обратиться к специалисту.
Во-вторых, запах горелого масла, также скорее всего, означает проблемы. Например, оно могло попасть на двигатель или в моторе его недостаточное количество. Также в этом случае стоит проверить клапанную крышку двигателя.
Третий и четвертый «опасные» запахи возникают при неисправностях сцепления и тормозов. В этих случаях можно почувствовать резкий горелый аромат в салоне автомобиля. При его обнаружении нужно сразу обратиться к специалисту — в машине могут быть серьезные неполадки.
Сладкий запах может означать утечку в системе охлаждения. И пусть он приятнее всех предыдущих, ничего хорошего он тоже не сулит, так как за ним стоит или повреждение насоса, или неисправность самого радиатора.
И последний «опасный» аромат — запах сырости. В этом случае нужно проверить кондиционер, потому что если за ним не ухаживать и не чистить, то это как раз приводит к затхлости.
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