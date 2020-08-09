Как день знакомства может повлиять на будущие отношения

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Алиса Старжевская
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Астрологи убеждены, что от того, в какой день познакомились влюбленные, зависит развитие их отношений.

Как день знакомства может повлиять на будущие отношения

Фото: www.globallookpress.com

Астрологи полагают, что правильно выбранный для знакомства день недели поможет создать прочные отношения и брак, пишет Wday.ru.

Каждому дню недели покровительствует своя планета. Чтобы избежать боли и разочарований, стоит знать, что характерно для встреч в эти дни.

Понедельник

День, которому покровительствует спутник Земли Луна. Она благоприятно влияет на отношения людей и помогает им лучше понимать друг друга. Встреча в этот день может привести к долгосрочному союзу с партнером.

Вторник

День Марса, вторник, поможет справиться с проблемами, стать увереннее в себе и энергичнее. Лучше всего на вторник назначать деловые конференции и важные мероприятия. Марс покровительствует страсти, и отношения с партнером, встреченным во вторник, могут быть очень пылкими, но полными конфликтов и ссор.

Среда

Среда находится во власти Меркурия — покровителя легкого и дружественного общения. Отношения с человеком после встречи в среду будут легкими и ненавязчивыми, наполненными интересных бесед, но могут оборваться так же быстро, как и начались. Сложно строить долгосрочные планы с таким партнером.

Четверг

В четверг под сенью Юпитера можно познакомиться с полезными людьми — как для бизнеса, так и для любви. Весьма велик шанс найти покровителя или щедрого любовника.

Пятница

Пятница отдана под власть Венере — покровительнице чувственных отношений и плотской любви. Встреченный в этот день человек будет чутким, нежным и ласковым в постели, между партнерами будет царить гармония и понимание. Чувство комфорта и любви может перерасти в крепкий брак.

Суббота

Субботой правит Сатурн. Велик шанс встретить того, с кем можно будет провести много лет, но из-за непредсказуемости данной планеты отношения обречены. Есть вероятность, что партнер будет крайне токсично влиять на свою половинку, испытывая его нервы день за днем.

Воскресенье

Воскресенье считается у многих днем отдыха, но покровительствующему этому дню недели Солнцу такой подход не близок. Встреча с партнером сулит активные, бурлящие страстями отношения — возможно, на долгие годы.

5-tv.ru ранее выкладывал советы, что категорически нельзя делать женщине, чтобы мужчина не сел ей на шею.

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