ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

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Валентин Черников
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Астрологи открыли секрет, кому вскоре судьба подарит возможность резко изменить жизнь в лучшую сторону.

ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Фото: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный

Август вот-вот подарит пяти представителям зодиакального круга возможность разбогатеть. Деньги для этих людей не упадут с небес, а станут результатом планомерной и кропотливой работы. Впрочем, не обойдется и без удачи. Портал Lisa.ru перечислил этих деятельных везунчиков.

В карьере и финансах скоро обязательно повезет Тельцам. Все приложенные ранее усилия принесут плоды. Их таланты и способности оценят коллеги и руководство. Это выльется в прибыль и перспективы для карьерного роста.

Львов ждет период напряженной работы. Они почувствуют прилив сил и уверенности в себе. Их лидерские качества и умение брать на себя ответственность помогут подняться по карьерной лестнице.

Лучшие качества Скорпионов в этом месяце будут выражены особенно ярко. Дар убеждения, которым наделены представители этого знака, поможет реализовать свои идеи и доказать свою профессиональность.

Звезды поддерживают Козерогов во всех деловых начинаниях минимум до конца осени. У них есть все шансы продвижения по карьерной лестнице. Главное — не сбавлять рабочие темпы, выполнять обязанности в срок и не портить отношения с начальством.

Успех в работе и карьере ждет Водолеев. Проекты рожденных под этим созвездием окажутся востребованы и найдут свое воплощение. В августе они смогут генерировать идеи и находить пути их воплощения.

Ранее 5-tv.ru писал, под какими знаками зодиака рождаются самые обеспеченные женихи?

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ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

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