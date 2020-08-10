Огненный гриб: видео с места полыхающей цистерны с газом в Волгограде

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Светлана Шевченко
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Газовая заправка сдетонировала на проспекте Ленина в центре города.

Фото, видео: vk.com/fullautolife, /gorod34, Instagram @avto_s_probegom_vlg

Шокирующие кадры публикуют очевидцы в социальной сети. Недалеко от жилых домов в центре Волгограда  на газовой заправке взорвалась цистерна с пропаном.

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