Как при помощи кольца привлечь богатство, удачу и найти любовь? — совет хироманта

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Софья Зуева
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Надетое на нужный палец кольцо способно во многом изменить судьбу и улучшить жизнь своего владельца.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Craig Lovell, 5-tv.ru

Известный хиромант Иван Громов рассказал, как улучшить жизнь при помощи привычных всем драгоценностей и бижутерии.

«Мы привыкли считать украшения, которые носим на своих пальцах, неотъемлемым аксессуаром, но немногие знают, что кольцо, надетое на нужный палец, способно либо усилить наши сильные стороны характера, либо наоборот», — рассказал эксперт.

Недостаточно выраженные качества личности можно умножить и подчеркнуть изящным перстнем.

Большой палец

В хиромантии большой палец отвечает за силу воли человека.

«Если у вас есть проблемы с тем что плохо, к примеру, удается вытаскивать себя из зоны комфорта, то попробуйте носить кольцо на большом пальце», —предлагает эзотерик.

Указательный палец

Палец Юпитера символизирует лидерские способности. Отвечает за умение вести людей за собой и брать на себя ответственность.

«Если у вас, к примеру, с этим сложности, вы это в себе чувствуете или это, к примеру, вам мешает в достижении каких-то целей по работе, в карьере, надевайте кольцо на указательный палец», — рекомендует хиромант.

Средний палец

Палец Сатурна универсален: отвечает за гармонию и стабильность во всех сферах жизни.

«Если вы где-то чувствуете дисбаланс, носите кольцо на среднем пальце», — сообщил Громов.

Безымянный палец

Палец Аполлона, или, как еще его принято называть, палец Солнца, отвечает за амурные отношения и семью. Именно поэтому обручальные кольца практически во всем мире носят на безымянных пальцах.

Мизинец

Палец Меркурия отвечает за финансовый успех, умение совершать выгодные сделки. Ведь Меркурий — это древнегреческий бог торговли. Хиромант рекомендует носить кольца на мизинце при денежных сложностях или, например, если не получается легко находить общий язык с людьми.

Для усиления положительного эффекта эзотерик советует носить кольца на активной руке: правшам на правой, левшам — на левой. Из какого металла или камня сделаны украшения, в данном случае не имеет особой роли. Важно, чтобы материал нравился владельцу, уверяет хиромант.

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