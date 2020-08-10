Список пострадавших в результате взрыва газовой заправки в Волгограде
По официальным данным от властей региона, пострадали двенадцать человек.
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Фото, видео: Социальные сети, 5-tv.ru
Официально, по данным властей Волгограда, в результате взрыва пропана на городской заправке пострадали 12 человек.
- Мужчина 1978 года рождения
- Сотрудник МЧС, 30 лет
- Сотрудник МЧС, 30 лет
- Сотрудник МЧС, 30 лет
- Мужчина, 41 год, отказ от госпитализации
- Мужчина, 57 лет
- Женщина, 45 лет
- Мужчина, 61 год
- Мужчина, 50 лет
- Мужчина, 53 года
- Женщина, 46 лет
- Подросток, 16 лет, отказ от госпитализации
Медики диагностировали у пострадавших ожоги различной степени тяжести. Десять пострадавших госпитализированы.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, во время проведения плановых работ по выжиганию остатков газа в цистерне, огонь перекинулся на другие емкости. Когда на место ЧП подъехали пожарные расчеты, пропан сдетонировал. Пламя от взрыва было видно в разных частях города.
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