Список пострадавших в результате взрыва газовой заправки в Волгограде

Официально, по данным властей Волгограда, в результате взрыва пропана на городской заправке пострадали 12 человек.

Мужчина 1978 года рождения Сотрудник МЧС, 30 лет Сотрудник МЧС, 30 лет Сотрудник МЧС, 30 лет Мужчина, 41 год, отказ от госпитализации Мужчина, 57 лет Женщина, 45 лет Мужчина, 61 год Мужчина, 50 лет Мужчина, 53 года Женщина, 46 лет Подросток, 16 лет, отказ от госпитализации

Медики диагностировали у пострадавших ожоги различной степени тяжести. Десять пострадавших госпитализированы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, во время проведения плановых работ по выжиганию остатков газа в цистерне, огонь перекинулся на другие емкости. Когда на место ЧП подъехали пожарные расчеты, пропан сдетонировал. Пламя от взрыва было видно в разных частях города.