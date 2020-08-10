Число пострадавших от взрыва на заправке в Волгограде увеличилось до 13. Известно, что позднее еще один человек обратился за помощью к медикам.

1. Михаил П., 1978 года рождения, тяжелое

2. Дмитрий Г., 1990 года рождения, средней тяжести

3. Антон С., 1997 года рождения, средней тяжести

4. Артем К., 1991 года рождения, средней тяжести

5. Константин М., средней тяжести

6. Анна Т., средней тяжести

7. Сергей Ш., средней тяжести

8. Владимир Л., 1970 года рождения, средней тяжести

9. Александр П., средней тяжести

10. Наталья Р., средней тяжести

11. Личность устанавливается устанавливается, средней тяжести

12. Личность устанавливается устанавливается, средней тяжести

13. Личность устанавливается устанавливается, средней тяжести

Медики диагностировали у пострадавших ожоги различной степени тяжести. Десять пострадавших госпитализированы. Как сообщал ранее 5-tv.ru, во время проведения плановых работ по выжиганию остатков газа в цистерне, огонь перекинулся на другие емкости. Когда на место ЧП подъехали пожарные расчеты, пропан сдетонировал. Пламя от взрыва было видно в разных частях города.