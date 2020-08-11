🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 августа, Луна в Тельце призывает к переосмыслению своего жизненного опыта.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 августа, убывающая Луна в Тельце создает идеальные условия для оценки своего прошлого, чтобы настроиться на верное будущее. Прекрасная возможность встретиться с важными партнерами или обсудить рабочие моменты с коллегами.
♈ Овен
Овны, у вас было достаточно времени для осмысления собственного я. Теперь пора понять, все ли представления о жизни и привычки действительно вам необходимы. Быть может, стоит избавиться от устаревших убеждений и по-новому взглянуть на мир? Вы можете узнать для себя много нового.
Космический совет: пересмотрите свои убеждения.
♉ Телец
Тельцы, иногда трудно принять то, что кто-то остается с нами рядом, а с кем-то наши пути расходятся навсегда. Даже если мысли о них до сих пор вызывают боль и горечь, попробуйте мысленно поблагодарить людей, которые ушли из вашей жизни, за подаренный вам опыт и прошлое, а потом отпустите. В изменениях нет плохого и хорошего, им просто свойственно случаться — это неизбежно. Зато избавление от балласта прошлых отношений дарит шанс завести новые.
Космический совет: прощайтесь с прошлым с благодарностью, а не обидой.
♊ Близнецы
Близнецы, исцеление не приходит за одну ночь. Даже если пока не удалось оправиться после болезненного расставания, оцените, как далеко вы смогли продвинуться после него. Пусть это и один шаг — но шаг вперед. Помните, исправить прошлое вы не в силах, но изменить свое настоящее можно всегда.
Космический совет: позади долгий путь.
♋ Рак
Раки, в вашей жизни было то, что вело вас к вершине, а было и то, из-за чего вы скатывались к началу пути. Не бывает плохого и хорошего опыта — он учит, меняет, преображает. Не ищите ответы на стороне, обратитесь к внутреннему я, чтобы найти лучшую версию себя и черпать знания из накопленного опыта.
Космический совет: обратитесь к собственному опыту.
♌ Лев
Львы, пора научиться состраданию и пониманию, перестать судить людей за то, какие они есть, и не обижаться, что они не те, кем вам бы хотелось их видеть. Если вы хотели бы связать себя узами брака, интересное предложение о знакомстве может прийти со стороны семьи и близких. Не стоит сразу отвергать свах, дайте этой возможности шанс, вдруг все получится?
Космический совет: развивайте в себе сострадание к другим.
♍ Дева
Девы, не слишком ли много стресса вокруг? Сделайте шаг назад и оцените, сколько всего вы несете на своих плечах. Смените волнение на уверенность, что все получится. Все происходит именно так, как нужно, и однажды вы увидите результат, а сейчас можно просто работать и не волноваться по мелочам.
Космический совет: верьте в силу божественного предназначения.
♎ Весы
Весы, отсутствие возможности поехать в путешествие не мешает вам открывать что-то новое каждый день. Прочитайте книги, которые давно собирались, выберите новое хобби или запишитесь на полезный обучающий курс. В любовной игре сейчас самое время для расслабленности и экспериментов. Можно не ставить ярлыки на эти отношения, будущее покажет, что вас ждет.
Космический совет: самое время для приключений.
♏ Скорпион
Скорпионы, что значит плыть по течению? Это не полное отсутствие контроля, а наоборот — нужно знать, когда расслабиться, а когда постараться. В вашей жизни тоже наступил такой момент. Если дверь, в которую вы безуспешно бьетесь, все еще закрыта, нужно найти другой способ проникнуть внутрь. Меньше стресса, больше мысленного отдыха.
Космический совет: научитесь прилагать усилия и отпускать ситуацию, когда это требуется.
♐ Стрелец
Когда вам в последний раз хотелось чего-то так сильно, что Вселенная буквально прогнулась под это желание? Вспомните это чувство, Стрельцы, и двигайтесь дальше, если какая-то ситуация кажется вам безвыходной. Помните, когда вы добьетесь успеха, награда за это окупит все страдания в прошлом.
Космический совет: продолжайте идти вперед.
♑ Козерог
Козероги, оцените динамику своих отношений со второй половинкой. Поддерживает ли вас такая любовь или наоборот подрезает крылья? Избавьтесь от нереалистичных ожиданий и подумайте, а стоит ли продолжать отношения, если они тянут вас назад? Вы сами — самая большая драгоценность. Пусть поначалу и будет тяжело, но от токсичных людей рядом следует избавиться.
Космический совет: любовь — синоним свободы.
♒ Водолей
Водолеи, не нужно во всем всегда соглашаться с партнером, друзьями или коллегами. Различия взглядов делают жизнь куда интереснее. Даже если вы не разделяете их подхода — дайте им высказаться и объяснить свою позицию. Как знать, быть может, и вы найдете для себя что-то новое в их словах.
Космический совет: найдите инь для своего янь.
♊ Рыбы
Рыбы, помните все те случаи, когда вы просто знали, что есть правда, а что — только кажется? Сейчас происходит то же самое. Если вас что-то волнует и не устраивает, это интуиция подсказывает, что вы поступаете неверно. Доверьтесь ей, а не логике. Быть может, вам удастся выручить верным советом и кого-то другого.
Космический совет: доверяйте своей интуиции.
Ранее 5-tv.ru выкладывал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа.
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