🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 августа, убывающая Луна в Тельце создает идеальные условия для оценки своего прошлого, чтобы настроиться на верное будущее. Прекрасная возможность встретиться с важными партнерами или обсудить рабочие моменты с коллегами.

♈ Овен

Овны, у вас было достаточно времени для осмысления собственного я. Теперь пора понять, все ли представления о жизни и привычки действительно вам необходимы. Быть может, стоит избавиться от устаревших убеждений и по-новому взглянуть на мир? Вы можете узнать для себя много нового.

Космический совет: пересмотрите свои убеждения.

♉ Телец

Тельцы, иногда трудно принять то, что кто-то остается с нами рядом, а с кем-то наши пути расходятся навсегда. Даже если мысли о них до сих пор вызывают боль и горечь, попробуйте мысленно поблагодарить людей, которые ушли из вашей жизни, за подаренный вам опыт и прошлое, а потом отпустите. В изменениях нет плохого и хорошего, им просто свойственно случаться — это неизбежно. Зато избавление от балласта прошлых отношений дарит шанс завести новые.

Космический совет: прощайтесь с прошлым с благодарностью, а не обидой.

♊ Близнецы

Близнецы, исцеление не приходит за одну ночь. Даже если пока не удалось оправиться после болезненного расставания, оцените, как далеко вы смогли продвинуться после него. Пусть это и один шаг — но шаг вперед. Помните, исправить прошлое вы не в силах, но изменить свое настоящее можно всегда.

Космический совет: позади долгий путь.

♋ Рак

Раки, в вашей жизни было то, что вело вас к вершине, а было и то, из-за чего вы скатывались к началу пути. Не бывает плохого и хорошего опыта — он учит, меняет, преображает. Не ищите ответы на стороне, обратитесь к внутреннему я, чтобы найти лучшую версию себя и черпать знания из накопленного опыта.

Космический совет: обратитесь к собственному опыту.