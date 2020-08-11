Неповторимая! ТОП самых сексуальных женщин по версии мужчин из шоу-бизнеса

Что такое женская сексуальность? Выражается она лишь в красоте или все же — в манере поведения? И есть ли в мире та самая дама, способная одним лишь взглядом покорять мужские сердца?

За ответами на эти вопросы 5-tv.ru обратился к представителям сильного пола из мира шоу-бизнеса. Искушенные за годы работы с выдающимися селебрити, они, как никто другой, разбираются в женской красоте. Специально для читателей нашего сайта каждый составил свой личный ТОП.

Сергей Глушко

Самая красивая — женщина любимая! Именно такого жизненного принципа придерживается эпатажный шоумен Сергей Глушко, более известный как Тарзан. По словам артиста, для него, как и для любого другого нормального мужчины не может существовать другой сексуальной барышни, кроме супруги.

«Наташа Королева, знаете такую? Самая сексуальная Наташа Королева — это первое место, второе и третье!» — сразу отметил Тарзан.

ТАСС / Геодакян Артем

Прохор Шаляпин

А вот холостой певец Прохор Шаляпин придерживается прямо противоположной точки зрения. Известный своими многочисленными романами с богатыми дамами в возрасте, он твердо уверен: большие деньги — это мега-сексуально!

«Первая пятерка Forbes — самые богатые женщины мира. Внутренний мир какой богатый!» — поделился мнением Прохор.

На вопрос, может ли он рассказать, какие манеры или внешние черты женщин вызывают у него неприязнь, артист ответил как настоящий джентльмен: «О них — либо хорошо, либо никак!».

Эдгард Запашный

Дрессировщик Эдгард Запашный, в свою очередь, признался, что всегда являлся большим поклонником женской красоты, поэтому составить личный рейтинг для него — задача трудная. Впрочем, немного подумав констатировал: самая лучшая — актриса Моника Беллуччи.

«Первая женщина которая мне приходит в голову, потому что она полностью соответствует слову „женщина“, — Моника Беллуччи. Она ассоциируется с женственностью, красотой, сексуальностью и порядочностью в конце концов», — размышлял Запашный.

А после добавил к ТОПу и певицу Уитни Хьюстон. По словам дрессировщика, в этой женщине привлекает не только идеальная внешность, но и безграничный талант. При этом, среди русских красавиц «всех времен и народов» выделил примадонну Аллу Пугачеву.

ZUMA / TASS

«Если говорить про женщину, которая вызывает уважение, с которой можно брать пример — Алла Пугачева. Человек — легенда. Человек — эпоха нескольких поколений. Настоящая королева русского шоу-бизнеса», — констатировал артист.

Иосиф Пригожин

Знаменитый музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал позицию Тарзана. Для него самой лучшей, красивой, сексуальной и просто прекрасной во всех отношениях является супруга — певица Валерия. Впрочем, по мнению Иосифа, некрасивых дам просто не бывает: на каждую найдется свой обожатель.

«Для меня красивее моей женщины нет никого на свете! У каждого свои представления о красоте. Это как один любит Mercedes, другой Rolls-Royce… В каждой женщине есть особый шарм!» — заявил собеседник 5-tv.ru.

Однако все-таки добавил, что главным образцом для подражания (после супруги) считает немецкую актрису Марлен Дитрих.

ZUMA/TASS

Станислав Садальский

Для заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского было также затруднительно определиться с выбором. В его личный рейтинг попали не только мировые секс-символы, но и отечественные звезды. На первом месте ТОПа самых красивых оказалась актриса Анастасия Вертинская.

«Нереальная красота! Я просто наблюдал, как останавливались очереди в гастрономе и все ей кричали «Амфибия, амфибия!“» — признался Садальский.

ZUMA / TASS

Следом шли по порядку — шведская актриса Грета Гарбо, вышеупомянутая немка Марлен Дитрих, а также русские красавицы: актрисы Нина Русланова, Лидия Максакова и Лариса Голубкина. Говоря о последних артист сделал акцент, что безмерно счастлив был лично с ними общаться.

«Это для меня женщины небесной красоты! <…> Они не делают вроде бы ничего, но просто начинают обволакивать. <…> Я просто немею!» — подытожил известный артист.

www.globallookpress.com

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП самых громких историй звезд, сделавших аборт.