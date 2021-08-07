Какие российские актрисы могли бы сыграть принцесс Disney?

Американская киностудия Disney уже давно взялась за съемку киноадаптаций на свои шедевры. Кинозрители, которые наслаждались сказочными мультфильмами в детстве, воплотили свою мечту в реальность и увидели любимых героев в человеческом обличии, но не всегда действительность оправдывала их ожидания. Чаще всего выбор актрис и актеров на главные роли критиковался не только киноэкспертами, но и самими зрителями. Самое удачное воплощение «принцессы» Disney в реальность, получились у Анджелины Джоли, которая, правда, сыграла злодейку Малефисенту — злую волшебницу из сказки «Спящая красавица». В 2020-м должна была состояться премьера ремейка на мультфильм «Мулан», где главную роль сыграла китайская актриса Лу Ифэй — еще одно попадание в яблочко. Все остальные актрисы, сыгравшие принцесс в киноапдаптациях, не устроили публику. Кто из российских актрис смог бы сыграть сказочных персонажей Disney, показывает 5-tv.ru.

Анна Андрусенко — Рапунцель

Фото: Kinopoisk.ru, Instagram @annaandrusenko44

Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел на экраны в 2010-м и несмотря на непривычную для Disney графику, полюбился миллионам детей по всему миру. Пока что легендарная студия вряд ли задумывается снять ремейк сказки, но на главную роль Рапунцель могла бы претендовать Анна Андрусенко, известная по телесериалу «Мажор». Актриса похожа на диснеевскую принцессу и имеет густые длинные волосы. Правда, у Андрусенко голубые глаза, а у Рапунцель зеленые. Но судя по подбору актрис на роли принцесс в ремейках Disney, студия не обратит на это внимание.

Равшана Куркова — принцесса Жасмин

Фото: Kinopoisk.ru, Instagram @rav_shana

Премьера ремейка на мультфильм «Аладдин» состоялась в 2019-м и ввела в ступор кинозрителей. На роль Жасмин выбрали британскую актрису Наоми Скотт. Поклонники восточной сказки ожидали, что Гай Ричи выберет актрису арабского происхождения, но этого не произошло. Да, Скотт наполовину уругвайка и имеет восточную внешность, но даже этим не удалось сгладить впечатление публики. Если бы кастинг в фильм «Аладдин» проводился в России, то Равшана Куркова была бы вне конкуренции.

Ангелина Стречина — принцесса Ариэль (Русалочка)

Фото: Kinopoisk.ru, Instagram @ffalsereflection

Ангелина Стречина — восходящая звезда российского кинематографа. 24-летняя актриса снялась в сериалах «Триггер», где главную роль исполнил Максим Матвеев, и в сериале «Екатерина. Самозванцы», там Ангелина сыграла вместе с Мариной Александровой. Благодаря своим внешним данным девушка могла бы претендовать на главную роль в ремейке на мультфильм «Русалочка», который вышел в 1989-м. Да, у Ангелины неярко рыжие волосы, как у Ариэль, но каштановый оттенок можно легко перекрасить в нужный цвет. А молодость актрисы и ее задор помогли бы исполнить роль одной из самых юных принцесс Disney.

Виктория Агалакова — Золушка

Фото: Kinopoisk.ru, Instagram @agalakovavika

Агалакова уже имеет опыт игры сказочных персонажей: в 2018-м актриса исполнила роль русалки в фильме «Русалка: Озеро мертвых». Ее нежная внешность и светлый цвет волос позволили бы ей претендовать на роль Золушки в одноименной экранизации, но роль принцессы сыграла актриса Лили Джеймс в 2015-м. Кинозрители также отметили, что Джеймс была подобрана неудачно и ее внешность не совсем соответствует сказочному персонажу.

Стася Милославская — Бель

Фото: Kinopoisk.ru, Instagram @milostasii

В 2017-м смелую Бель в фильме «Красавица и Чудовище» сыграла Эмма Уотсон и кажется, это одни из немногих случаев, когда Disney принял правильное решение по поводу актрисы на главную роль. Среди российских представительниц киноиндустрии героиню сказки могла бы сыграть Стася Милославская — звезда фильма «Бык». У актрисы такие же глубокие карие глаза, как у Бель.

Анна-Сесиль Свердлова — Белоснежка

Фото: Kinopoisk.ru, Kino-teatr.ru

Актрису очень трудно встретить в полнометражных фильмах, однако, в ее фильмографии роли в сериалах «Если ты не со мной» и «Аромат шиповника». Если Disney решит снять ремейк на «Белоснежку и семь гномов», то Анна-Сесиль может претендовать на главную роль. У актрисы светлая кожа, черные волосы и брови, кроме того, коричнево-зеленые глаза. Белоснежки лучше, чем Свердлова просто не найти.

Светлана Ходченкова — принцесса Аврора (спящая красавица)

Фото: YouTube.com, ТАСС / Артем Геодакян

Роль принцессы Авроры уже была сыграна актрисой Эль Фэннинг в фильме «Малефисента» в 2014-м, но девушка была слишком юна для спящей красавицы. В мультфильме Аврора высокая, грациозная блондинка, а не милая девочка. Если Disney захочет экранизировать еще и историю принцессы, то для главной роли идеальна — Светлана Ходченкова. Российская актриса просто копия спящей красавицы.