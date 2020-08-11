Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

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Светлана Шевченко
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Предварительно, художественный руководитель Театра Сатиры не уступил дорогу автомобилю, который ехал по «главной».

Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Фото: vk.com/valdaycom

Валдайский информационно-туристический портал опубиковал на своем сайте информацию о том, что художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию на пресечении улиц Ленина и Совхозной в городе Валдай Новгородской области.

По информации интернет-издания, «Mitsubishi L200 под управлением народного артиста РСФСР не выполнил требование знака „Уступи дорогу“, и совершил столкновение с Renault Sandero».

vk.com/valdaycom

Сообщается также, что после аварии была госпитализирована пассажирка французской иномарки.

МВД РФ

Был ли Ширвиндт за рулем внедорожника неизвестно. Однако на кадрах с места происшествия видно, что он сидит на водительском сидении.

Информация о произошедшем уточняется.

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