Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Предварительно, художественный руководитель Театра Сатиры не уступил дорогу автомобилю, который ехал по «главной».
Фото: vk.com/valdaycom
Валдайский информационно-туристический портал опубиковал на своем сайте информацию о том, что художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию на пресечении улиц Ленина и Совхозной в городе Валдай Новгородской области.
По информации интернет-издания, «Mitsubishi L200 под управлением народного артиста РСФСР не выполнил требование знака „Уступи дорогу“, и совершил столкновение с Renault Sandero».
Сообщается также, что после аварии была госпитализирована пассажирка французской иномарки.
Был ли Ширвиндт за рулем внедорожника неизвестно. Однако на кадрах с места происшествия видно, что он сидит на водительском сидении.
Информация о произошедшем уточняется.
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