Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Валдайский информационно-туристический портал опубиковал на своем сайте информацию о том, что художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию на пресечении улиц Ленина и Совхозной в городе Валдай Новгородской области.

По информации интернет-издания, «Mitsubishi L200 под управлением народного артиста РСФСР не выполнил требование знака „Уступи дорогу“, и совершил столкновение с Renault Sandero».

vk.com/valdaycom

Сообщается также, что после аварии была госпитализирована пассажирка французской иномарки.

МВД РФ

Был ли Ширвиндт за рулем внедорожника неизвестно. Однако на кадрах с места происшествия видно, что он сидит на водительском сидении.

Информация о произошедшем уточняется.