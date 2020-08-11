Юрист Виталий Бородин, призванный представлять в суде интересы Ирины Стерховой, сожительницы скончавшегося в «пьяном» ДТП при участии Михаила Ефремова Сергея Захарова, в шоке от «цирка», который устраивает актер. Комментируя его госпитализацию из Пресненского суда в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии, Бородин предположил, что это — часть большого шоу.

«То, что сегодня происходит здесь — цирк. Я не понимаю, куда смотрят контролирующие органы», — резко высказался в интервью 5-tv.ru Бородин.

По его словам, на заседании 11 августа Михаилу Ефремову должны были изменить меру пресечения с домашнего ареста на более строгую, поскольку ранее актер ни единожды его нарушал. Внезапный приступ же — уловка, чтобы избежать заслуженного наказания.

В назидание возможно симулировавшему припадок Ефремову Бородин пообещал, что обязательно представит доказательства его вины, как только выдастся возможность.

«Он нарушил его дважды, и даже трижды! Сегодня я со стороны председателя общественности, а с 17 августа со стороны гражданской жены (Ирины Стерховой — Прим.ред.), мы собираем всю доказательную базу! Я уверен, что ту доказательную базы, которую мы сюда принесем 17 числа, она имеет место быть», — решительно заявил юрист.

Отвечая на вопрос, почему сама сожительница погибшего Сергея Захарова не явилась на заседание, чтобы требовать справедливости, Бородин сослался на ее плохое самочувствие.

«Она (Ирина Стерхова — Прим.ред.) сегодня не смогла, приболела, плохо себя чувствует», — подытожил юрист.

Днем 11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состоятся рассмотрение дела Ефремова по существу. Однако заседание перенесли, поскольку актеру стало плохо и его экстренно госпитализировали. По первым данным, у заслуженного артиста РФ подозревали инсульт, однако сейчас его состояние не вызывает опасений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированный из зала суда Михаил Ефремов пришел в сознание.