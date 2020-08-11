«Страхи, как вампиры»: Никита Ефремов рассказал о пережитых домогательствах

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Андрей Чапыгин
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Молодой актер в честь выхода сериала «Хватит!» поделился размышлениями на тему насилия.

«Страхи, как вампиры»: Никита Ефремов рассказал о пережитых домогательствах

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный актер Никита Ефремов рассказал о своем отношении к насилию, а также поделился историей, как сам пережил домогательства человека нетрадиционной сексуальной ориентации. Интервью актер дал в честь выхода документального сериала «Хватит!» производства канала Start.

По словам зыезды, в России не принято обращаться за помощью при проблемах, связанных с насилием. Считается нормой быть «сильным человеком», которому нужно терпеть и все проживать самому. В противном случае это приводит к стыду и вине.

Актер уверен, что это неправильно, и он сам пытается перестроить свое отношение к этой сложной теме. Также он поделился историей о своем опыте: в юности он стал жертвой домогательств мужчины.

«У меня был момент, когда ко мне приставал человек нетрадиционно сексуальной ориентации. Для меня это тогда были каким-то шоком. Я никому не сказал, я позвонил маме, переселился. Но по большому счету… это еще было на съемках детского фильма. И мне тогда было не помню сколько лет, но меня все равно никто не спрашивал, хочу я или нет. И столько сразу страхов у меня, если я кому-то об этом расскажу. <…> Страхи, как вампиры», — рассказывает Ефремов.

Также он отметил, что ему тяжело обращаться к творчеству, посвященному насилию. Ефремов признался, что ему тяжело себя представлять в роли жертвы.

Сериал «Хватит!», в создании которого Ефремов-младший принял участие, посвящен историям женщин, переживших насилие в совершенно разных ситуациях: на работе, дома, в роддоме или детстве и юности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пережившая изнасилование актриса Дейзи Коулмэн покончила с собой.

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