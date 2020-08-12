Директор Театра Сатиры раскрыл детали ДТП с Александром Ширвиндтом

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Актер за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero в Новгородской области.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Художественный руководитель московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области. В городе Валдай народный артист проигнорировал знак «уступи дорогу» и столкнулся с другой иномаркой. Сам Ширвиндт и его сопровождающие не пострадали, а вот пассажирка второго автомобиля получила травму руки.

Директор театра Сатиры Мамед Агаев прокомментировал произошедший инцидент в интервью для MK.RU.

«Александр Анатольевич был за рулем. Он сразу же вышел из машины и подошел к Reno. Там ехал пожилой человек с семьей», — поделился он.

По словам Агаева, водитель узнал звезду.

«Он сказал „Это же Ширвиндт. Это гений!“ В итоге они разошлись миром», — подытожил директор театра.

Ранее 5-tv.ru писал, как сам Ширвиндт прокомментировал случившееся ДТП.

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