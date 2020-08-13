🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 августа, убывающая Луна в Близнецах советует всем знакам зодиака сбавить темп и посмотреть на себя со стороны.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 августа, убывающая Луна в Близнецах советует всем знакам зодиака сбавить темп и посмотреть на себя со стороны.
♈ Овен
Вы не совсем прочно чувствуете землю под ногами. Вам кажется, что то и дело ваши позиции рискуют рухнуть, а окружающие не внушают доверия. Найдите точку опоры, Овен. Она может быть там, где вы не ждете. Подмога придет со стороны — от случайного ли собеседника, либо от давнего знакомого, с которым сто лет не виделись. Доверьтесь своей интуиции и не торопитесь.
Космический совет: доверьтесь интуиции и не торопитесь.
♉ Телец
Не стоит смотреть на жизнь, как на череду драматических событий. В ней есть место и комическому, и лирическому. Не цепляйтесь за амплуа жертвы, оно вам не к лицу. Сменить настрой поможет долгая прогулка по лесу или возле реки. Освежите свой взгляд, направив его внутрь себя.
Космический совет: устройте себе целительную прогулку.
♊ Близнецы
Вы не только хорошо потрудились в последнее время, но и порядком подустали от цейтнота. Пора вкусить плоды своих трудов. Расслабьтесь и посвятите день себе. Подумайте, что бы вас порадовало, и наградите себя за достойную работу!
Космический совет: расслабьтесь и наградите себя за труды.
♋ Рак
Не стоит строить иллюзий, Рак. Вы способны взглянуть объективно на дела, если перестанете уповать на то, что все встанет на свои места само собой. Включите разум, прислушайтесь, и он даст совет, как выйти из вашей ситуации красиво и достойной.
Космический совет: включите разум.
♌ Лев
Отбросьте страхи, все самое зловещее позади. Вы оказались в центре внимания, насладитесь им. Вам же привычно быть королем вечеринки, не так ли? Позвольте себе отдохнуть от переживаний в кругу друзей. Тем более, у вас теперь есть такая сильная поддержка, какой не было доселе.
Космический совет: отдохните в кругу друзей.
♍ Дева
Взгляните на то, что вас тревожит как бы со стороны. Большое видится на расстоянии. Не бойтесь абстрагироваться, ваш разум вам поможет. Вспомните о том, что теперь у вас есть человек, способный поддержать в трудной ситуации. Не ждите помощи от остальных, но и не обижайтесь на них.
Космический совет: взгляните на проблему со стороны.
♎ Весы
Не стесняйтесь говорить правду, даже если она не так привлекательна, как хотелось бы вам. Вместе с тем, научитесь слушать. Вам откроется истина, которую вы долго ждали, взамен вашей откровенности и внимания. Только душевный диалог подарит вам облегчение.
Космический совет: оставьте место для открытого и честного разговора.
♏ Скорпион
Вы прячете свои истинные чувства, обиды и страхи, чтобы не ранить того, кто вам дорог. Но разве так можно рассчитывать на искренность в ответ? Не молчите, Скорпион. Доверьте этому человеку самое сокровенное, и будете услышаны. Не бойтесь, что вас не примут с вашими недостатками и опасениями. Истина на вашей стороне.
Космический совет: откройтесь своему избраннику.
♐ Стрелец
Бывают времена, когда все вокруг нам помогает, а бывает и так, что реальность ставит препятствия на каждом шагу. Сделайте глубокий вдох и переосмыслите все, Стрелец. Спросите себя, что в первую очередь заставило вас выбрать этот путь. В моменты тишины вы сможете восстановить утраченное чувство цели.
Космический совет: переведите дух.
♑ Козерог
Доверьтесь Вселенной. Вспомните о том, что ее план — божественен и безупречен. Даже если вы не видите все его детали. Не стоит отчаиваться, если что-то прямо сейчас идет не так, Козерог. Всему свое время. Вам пойдет на пользу небольшая медитация или отдых в компании единомышленников.
Космический совет: доверьтесь Вселенной и отдохните.
♒ Водолей
Чувствуете ли вы, что каждый раз, продвигаясь вперед, вы неизбежно делаете несколько шагов назад? В результате вы снова и снова оказываетесь в одном и том же месте. Подумайте о том, что вы делаете не так. Возможно, нужно просто сломать шаблон, по которому вы действуете.
Космический совет: сломайте шаблон.
♊ Рыбы
Время дарить любовь и принимать ее в ответ. Рыбы, для вас звезды приготовили день романтики и приятных сюрпризов. Причем, порадует вас не только вторая половинка, но и совершенно незнакомый человек. Не бойтесь, сцену ревности вам никто не устроит! Наслаждайтесь тем, что вы — в центре внимания.
Космический совет: время дарить и принимать любовь.
Ранее 5-tv.ru выкладывал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа.
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