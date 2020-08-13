🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 августа, убывающая Луна в Близнецах советует всем знакам зодиака сбавить темп и посмотреть на себя со стороны.

♈ Овен

Вы не совсем прочно чувствуете землю под ногами. Вам кажется, что то и дело ваши позиции рискуют рухнуть, а окружающие не внушают доверия. Найдите точку опоры, Овен. Она может быть там, где вы не ждете. Подмога придет со стороны — от случайного ли собеседника, либо от давнего знакомого, с которым сто лет не виделись. Доверьтесь своей интуиции и не торопитесь.

Космический совет: доверьтесь интуиции и не торопитесь.

♉ Телец

Не стоит смотреть на жизнь, как на череду драматических событий. В ней есть место и комическому, и лирическому. Не цепляйтесь за амплуа жертвы, оно вам не к лицу. Сменить настрой поможет долгая прогулка по лесу или возле реки. Освежите свой взгляд, направив его внутрь себя.

Космический совет: устройте себе целительную прогулку.

♊ Близнецы

Вы не только хорошо потрудились в последнее время, но и порядком подустали от цейтнота. Пора вкусить плоды своих трудов. Расслабьтесь и посвятите день себе. Подумайте, что бы вас порадовало, и наградите себя за достойную работу!

Космический совет: расслабьтесь и наградите себя за труды.

♋ Рак

Не стоит строить иллюзий, Рак. Вы способны взглянуть объективно на дела, если перестанете уповать на то, что все встанет на свои места само собой. Включите разум, прислушайтесь, и он даст совет, как выйти из вашей ситуации красиво и достойной.

Космический совет: включите разум.