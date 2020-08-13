Брошенный ребенок и бывший наркоман: певец Стас Пьеха отмечает юбилей

Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи отмечает 13 августа 40-летний юбилей. Российский певец Стас Пьеха всегда был любимцем представительниц слабого пола. Однако, многие из них даже не подозревали, какие проблемы в его жизни скрываются за внешним лоском.

Исполнитель не скрывает, что на протяжении 22 лет вел тяжелую борьбу с наркотической зависимостью. После череды срывов и передозировки знаменитости удалось чудом выжить.

Стас Пьеха утверждает, что бывших наркоманов не бывает. В период с 12 до 34 лет он не единожды брался за старое и вновь принимал запрещенные вещества. В детстве артист очень нуждался во внимании мамы — Илоны Броневицкой и бабушки, которые пропадали на гастролях.

«У меня начались физические проявления зависимости в виде ломки. Подумал, что качусь куда-то вниз. Я был в реанимации много раз, впал в кому от передозировки. У любого наркомана такая же история», — цитирует Стаса Пьеху Starhit.

В юности перебороть депрессию и одиночество исполнителю помогли игра на фортепиано и чтение. Был период, когда певец практически не выходил из дома и даже поправился на 17 килограммов. Занятия в хоровой капелле и уроки музыки, а также три года учебы в «Гнесинке» помогли Стасу Пьехе приблизиться к цели — начать сольную карьеру и продолжить творческую династию. Певец буквально с первых хитов обрел популярность и вскоре выпустил первый альбом. Карьера артиста пошла в гору и начались многочисленные гастроли, полные соблазнов.

В результате Стас Пьеха вспомнил о своих привычках и нырнул в наркотический ад. Периодические срывы происходили вплоть до того момента, когда певец в 34 года перенес инфаркт. Именно в этот момент к артисту пришло переосмысление, и он решил пойти трезвой дорогой.

«Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна, — для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда думал, что умру. Я позвонил своей знакомой, и попросил ее приехать в мою квартиру — выкинуть все, что у меня осталось, вылить весь алкоголь, и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С того момента началась моя тотальная трезвость», — сказал Стас Пьеха.

Находясь в тугой завязке, исполнитель решил помогать тем, кто оказался в аналогичной ситуации. Внук Эдиты Пьехи открыл собственную наркологическую клинику.

День рождения Стас Пьеха намерен отпраздновать в кругу родных и друзей. Певец не обращает внимание на поверья, связанные с цифрой «40», и считает, что его жизнь находится в его же руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лысого Стаса Пьеху сравнили с Розенбаумом.