Проще не бывает: фотограф рассказал, какие два факта гарантируют классное селфи

Профессиональный фотограф Владимир Широков мог бы критически отнестись к фанатам селфи, но вместо этого он дал им несколько дельных советов. С вершины многолетнего опыта эксперт «Модного приговора» назвал два простых способа, чтобы селфи получались удачными.

Это свет и ракурс — ничего сложного. Правильно подобранное освещение принесет половину успеха.

«30 лет снимал звезд, — сказал Широков. — Самый украшающий свет — это дневной».

Так что любителям делать быстрые фото на телефон нужно стараться делать это не по ночам, а также отказаться от слишком яркого искусственного освещения.

Ракурс, а точнее, точка, с которой автор делает «себяшечку», тоже очень важна.

«Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, — озвучил простую истину фотограф. — Если я подниму выше, сразу стану другим человеком».

Его советы в точности совпадают с мнением главных любителей селфи — жителей стран Азии. Именно там создается больше всего улучшающих форму лица, цвет кожи и глаз фильтров, которыми охотно пользуются любители автопортретов, сделанных при помощи смартфона.

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