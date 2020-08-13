Проще не бывает: фотограф рассказал, какие два факта гарантируют классное селфи

|
Анастасия Шадская
43

Эксперт «Модного приговора» Владимир Широков не видит сложностей в создании красивого фото.

Проще не бывает: фотограф рассказал, какие два факта гарантируют классное селфи

Фото: www.globallookpress.com

Профессиональный фотограф Владимир Широков мог бы критически отнестись к фанатам селфи, но вместо этого он дал им несколько дельных советов. С вершины многолетнего опыта эксперт «Модного приговора» назвал два простых способа, чтобы селфи получались удачными.

Это свет и ракурс — ничего сложного. Правильно подобранное освещение принесет половину успеха.

«30 лет снимал звезд, — сказал Широков. — Самый украшающий свет — это дневной».

Так что любителям делать быстрые фото на телефон нужно стараться делать это не по ночам, а также отказаться от слишком яркого искусственного освещения.

Ракурс, а точнее, точка, с которой автор делает «себяшечку», тоже очень важна.

«Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, — озвучил простую истину фотограф. — Если я подниму выше, сразу стану другим человеком».

Его советы в точности совпадают с мнением главных любителей селфи — жителей стран Азии. Именно там создается больше всего улучшающих форму лица, цвет кожи и глаз фильтров, которыми охотно пользуются любители автопортретов, сделанных при помощи смартфона.

5-tv.ru писал о трогательном селфи Богомолова с Ксенией Собчак.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
73.61
0.37 87.04
1.08
Дата рождения — главное? HR-специалисты оценили важность знака зодиака пр...

Последние новости

15:42
На Чукотке могут расшить программу льготной ипотеки под 2% годовых
15:41
СК проверит информацию о гибели пяти пациентов в частной клинике в Москве
15:33
Дата рождения — главное? HR-специалисты оценили важность знака зодиака при приеме на работу
15:18
«Снимала и плакала»: 12-летняя дочь Барановской прыгнула в пропасть на веревке
15:03
«Перспектив никаких!» — отец Децла о первом треке сына рэпера
15:00
Детка, ты просто космос: Лучшие песни Сары Брайтман

Сейчас читают

«Злая утка!»: актер театра Ленком отреагировал на слухи об алкоголизме Захаровой
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок