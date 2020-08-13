Ученый объяснил преимущества полигамных отношений

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Андрей Чапыгин
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Доктор биологических наук Денис Ребриков сравнил поведение людей и животных.

Ученый объяснил преимущества полигамных отношений

Фото: www.globallookpress.com /Josef Horazny, Martin Sterba

Проректор по науке Медицинского университета имени Н. И. Пирогова, доктор биологических наук Денис Ребриков рассказал в интервью сайту KP.RU о половых отношениях между людьми с точки зрения биологии.

По словам Ребрикова, правильнее, чтобы между люди были полигамные отношения. Это намного естественнее, если рассматривать их через призму науки. Дело в том, что такой подход позволяет представителям рода развиваться и быть более приспособленными.

«С точки зрения биологии, полигамия гораздо естественнее. Один самец, идеальный, наилучший из всех, должен иметь возможность оплодотворить столько самок, сколько самок его выберут.

Мы сегодня видим массу социумов, где вполне естественно процветает полигамия. Как раз с точки зрения биологии эти общества более приспособлены и они в будущих поколениях дадут лучшие фенотипы, чем общества с моногамией», — уверен собеседник издания.

Также он отметил, что именно женщины должны иметь возможность выбора. В природе, по его словам, нет таких ограничений, однако социум накладывает на людей ограничения в виде моногамии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как понять, что партнер изменяет во время отношений.

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