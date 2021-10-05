В каких случаях лень может являться признаком серьезной болезни

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Татьяна Меркер
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Психиатр рассказал, когда пассивность и безделье являются симптомами недомогания, с которыми нужно обратиться к врачу.

В каких случаях лень может являться признаком серьезной болезни

Фото: Globallookpress / Michaela Begsteiger

Каждый человек ленив в большей или меньшей степени. Это зависит от характера человека, его образа жизни и привычек, но иногда пассивность и безделье, с которыми не получается справиться, могут являться симптомами серьезного заболевания — сообщил радио Sputnik специалист в области психологии.

Член Парижского психоаналитического общества Павел Качалов объяснил, что «лениться — это нормальное состояние для человека». Таким образом организм защищается от излишней работы и избегает переутомления.

Но, когда безделье переходит разумные пределы, другими словами, человек не может заставить себя выполнять даже естественные, необходимые действия. В таком случае необходимо обратиться за помощью к врачу.

«Это, скорее всего, речь про депрессию. В случае возникновения этого расстройства надо идти к психиатру. Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от этой проблемы», — приводит издание слова специалиста.

Врач отметил, что не стоит недооценивать серьезность такого психического расстройства как депрессия. Симптомами этого состояния являются нарушение активности и снижение интереса человека к жизни, которые порой приводят к необдуманным необратимым последствиям.

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