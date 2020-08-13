Фитотерапевт пояснил, как мед продлевает молодость и защищает от болезней

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 473

О полезных для здоровья свойствах пчелиного продукта накануне Медового спаса рассказал кандидат биологических наук Михаил Лущик.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Olga Sokolova, 5-tv.ru

Мед издревле славится своими лечебными свойствами, но что знают об этом большинство людей? Фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Николаевич Лущик поделился с 5-tv.ru своими знаниями.

Очень многое зависит от того, из нектара каких цветов и деревьев пчелами был произведен мед. Так, в липовом есть вещества, которые помогают ускорить выздоровление при простудах. Мед из акации имеет самый низкий гликемический индекс, так что его в ограниченных количествах можно употреблять даже при диабете.

«Очень ценятся специфические виды меда с отдельно взятых трав или лугов, как гречишный, — добавил Лущик. — Но особенно полезен мед из равнотравья».

Из-за активного ведения сельского хозяйства есть не так много пчеловодов, которые могут держать пасеку у лугов с разнотравьем. Но именно такой мед особенно богат витаминами, эфирными маслами, ферментами и микроэлементами. Все полезные свойства трав передаются и меду.

В этом пчелином продукте много калия, необходимого для здоровья сердечной мышцы, печени и нервной ткани. Содержатся в нем и антиоксиданты.

«Они помогают дольше поддерживать сосуду в антисклеротическом состоянии», — пояснил Лущик.

Фитотерапевт не мог не отметить и пользу иных продуктов пчеловодства. Перга (утрамбованная в соты пыльца, залитая медом) помогает восстановить силы, повысить гемоглобин и поднять вес при сильных истощениях тяжелейших болезнях.

А соты прекрасно подойдут для лечения расстройств желудка у детей. Сладковатый воск дают пожевать детям, чтобы избавить от проблем желудочно-кишечного тракта.

«Отлично лечат летний понос», — сказал фитотерапевт.

Также он отметил, что все пчеловоды отличаются хорошим цветом лица, не курят и не употребляют алкоголь, иначе пчелы их к себе не подпустят.

«Употребляя продукты пчеловодства, они сильно продлевают себе жизнь», — подвел итог фитотерапевт.

5-tv.ru публиковал советы фитотерапевта, как быстро избавиться от похмелья.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
73.61
0.37 87.04
1.08
Дата рождения — главное? HR-специалисты оценили важность знака зодиака пр...

Последние новости

17:19
Сотрудники Росгвардии персональным парадом поздравили 100-летнего ветерана
17:12
Ювелирная работа: под Калининградом разминируют напичканную бомбами баржу
17:04
Экологическая катастрофа? На Кубани погибли тысячи мальков осетровых рыб — видео
17:04
«Веселого в этом мало»: Кокорин не примет участия в ближайших матчах «Спартака»
16:57
«Не от хорошей жизни»: глава Муз-ТВ Арман Давлетяров о перепалках звезд
16:56
Видео: Мишустину запретили войти в кабинет МРТ на Чукотке

Сейчас читают

«Злая утка!»: актер театра Ленком отреагировал на слухи об алкоголизме Захаровой
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок