Что стало с актерами сериала «Бригада» 20 лет спустя?

«Бригаде» — 20 лет! Премьера криминального телесериала состоялась в 2002 году. Четверка молодых бандитов так запомнилась зрителям, что сериал показывали несколько раз. Сыгравшие главные роли Сергей Безруков, Павел Майков, Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков получили огромную популярность в России. Как они выглядят спустя 18 лет? Чтобы узнать, нажимайте на карточки.

Сергей Безруков

Кадр из телесериала «Бригада»; Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

В сериале «Бригада» Сергей Безруков сыграл роль Саши Белого, вернувшегося из армии лидера «Бригады». Известным Безруков стал еще до выхода сериала благодаря фильму «Азазель», а вот после Бригады его стали узнавать везде. Он появился в сериалах «Участок», «Есенин» и «Мастер и Маргарита». В фильмографии Сергея Безрукова так много фильмов, что в какое-то время интернет-пользователи начали делать с ним мемы, мол актер сыграл всех, кого было возможно. В настоящее время Безруков активно снимается в кино и ездит с гастролями по всей стране, где читает со сцены стихи под рок-музыку.

Дмитрий Дюжев

Кадр из телесериала «Бригада»; Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

В «Бригаде» Дмитрий Дюжев воплотил образ Космоса, друга-балагура Саши Белого с большими связями в мафии. Актер сомневался, стоит ли ему участвовать в сериале, где его герой связан с криминалом, но в конце концов согласился на роль. «Бригада» сделала Дмитрия Дюжева известным на всю страну и подарила актеру возможность поучаствовать в больших кинопроектах. Он появился в фильмах «Жмурки» и «Каникулы строгого режима», сериале «Временно недоступен». В 2008-м телезрители узнали о певческом таланте актера — Дюжев принял участие в шоу «Две звезды». После этого Дмитрий стал выступать как вокалист с Тамарой Гвердцители. Позже Дмитрий Дюжев стал режиссером новелл в фильмах «Мамы» и «Чемпионы». В 2020-м Дмитрий Дюжев играет на сцене МХТ имени Чехова.

Павел Майков

Кадр из телесериала «Бригада»; Instagram @pavel.maykov

Павел Майков стал Пчелой, еще одним из четверки «Бригады». Его герой особенно нравился российским телезрительницам благодаря обаятельной улыбке, статной фигуре и тщательно продуманному гардеробу. Роль Пчелы стала одной из первых в фильмографии артиста. После нее Павла стали звать в российские фильмы и сериалы — он сыграл в «Курсантах», «Солдатах» и «Алиби на двоих». В 2008-м Павел основал группу «Семь процентов». Группа дала несколько концертов и перестала существовать, но Майков не оставил музыкальную карьеру — в 2010-х он создал группы «БуттерБродский» и «Магрит», с которой сейчас дает концерты. Павел появляется и на телевидении: в 2015-м он сыграл доктора в сериале «Измены», а позже появился в «Дылдах».

Владимир Вдовиченков

Кадр из телесериала «Бригада»; Instagram @vdovichenkovvladimir

Фил — молчаливый и иногда самый рассудительный участник «Бригады», его сыграл Владимир Вдовиченков. Одновременно с работой в телефильме он снимался в сериале «Гражданин начальник», так что зрители запомнили его как главного брутального мужчину телевидения. После съемок в «Бригаде» Вдовиченков стал настоящей звездой: он сыграл Кота в дилогии «Бумер», появился в фильмах «Параграф 78», воплотил роль Остапа в фильме «Тарас Бульба» и даже стал президентом России в картине «Август. Восьмого». Поклонники любят Вдовиченкова за способность перевоплощаться в героев как коммерческих фильмов, так и авторских работ — например, он сыграл в фильмах Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и «Левиафан» — последний даже был номинирован на премию «Оскар». «Левиафан» принес артисту счастье в личной жизни: на съемках он познакомился с будущей женой — актрисой Еленой Лядовой. В 2020-м Владимир Вдовиченков появился в сериале «Водоворот».

Екатерина Гусева

Кадр из телесериала «Бригада»; Instagram @_ekaterinaguseva_

Екатерина Гусева в «Бригаде» сыграла красавицу-скрипачку Олю Сурикову, возлюбленную криминального авторитета Саши Белого. Кинокарьеру актриса начала в 1997-м, так что в момент съемок в телефильме Гусеву уже знали телезрители. Позже она снялась в сериалах «Есенин» и «Охота на изюбря» и нескольких успешных фильмах. В 2012-м Екатерина снова сыграла роль Ольги Беловой в фильме «Бригада: Наследник» о приключениях сына Саши Белого — она единственная из главных героев появилась в картине. Некоторые знают Екатерину Гусеву по красивому чистому голосу — она исполняет романсы и в 2016-м сыграла главную роль в мюзикле «Анна Каренина» в московском Театре оперетты. Гусева регулярно появляется на телевидении как певица, но не забывает о съемках.

Мария Порошина

Кадр из телесериала «Бригада»; Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

У Марии Порошиной в «Бригаде» роль была небольшая — жена Фила Тамара появилась всего в нескольких сериях, но запомнилась телезрителям. Спустя год поклонники смогли увидеть Марию Порошину в телехите «Всегда говори всегда». Роль современной Золушки Ольги Громовой принесла Порошиной огромную популярность. Так она появилась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Елки» и «Со мною вот что происходит». С работой в кино Порошина успешно совмещает роль многодетной мамы: она растит пятерых детей. В 2000-е за жизнью Марии Порошиной и ее мужа, актера Гоши Куценко следили многие. Пара распалась спустя пять лет совместной жизни. Вторым мужем актрисы стал Илья Древнов, но с ним Мария разошлась в 2018-м.

Андрей Панин

Кадр из телесериала «Бригада»; Global Look Press

Андрей Панин сыграл в «Бригаде» врага Саши Белого, старшего лейтенанта милиции Каверина. Он начал сниматься в 90-х, но, как и другие актеры, занятые в сериале, стал народным любимцем после «Бригады». И это притом, что его персонаж был врагом Саши Белого! Телезрители оценили талант Андрея Панина в фильмах «Бой с тенью», «Сволочи», «Морфий» и «Водитель для Веры».

Андрей Панин умер 7 марта 2013 года. Его нашли мертвым в собственной квартире с травмой головы. Поклонники полагали, что Панина убили те, кто слишком буквально воспринимал его роли в кино, ведь Андрей часто играл отрицательных героев. Но следствие пришло к выводу, что смерть не была насильственной.