ТОП-10 имен, под которыми рождаются самые добрые люди

Каждый человек в течение жизни приобретает и развивает определенные качества. Но имя, данное каждому при рождении, закладывает в характер определенные черты.

Николай

На этого человека всегда можно положиться, он помогает искренне и безвозмездно и делает это с неподдельной радостью. Николаи — общительные, миролюбивые люди, чем восхищают и притягивают к себе окружающих.

Татьяна

Это имя переводится как «устроительница». Носители этого имени выступают за мир во всем мире, готовы отдать последнее, даже если нуждаются в этом сами. Татьяны часто становятся волонтерами и ветеринарами.

Владимир

Владимир — это активный, талантливый молодой человек. Он открыт к людям и искренне любит их. Смотрит на жизнь позитивно и распространяет свое мироощущение на окружающих.

Виктория

Как известно, Виктория означает «победа». Девушки, рожденные под этим именем, всегда добиваются своих целей, но при этом, «не идут по головам». Они хорошие и верные друзья, готовы примчаться на помощь в любое время дня и ночи.

Матвей

Это имя переводится как «человек Бога». Он отличается гуманностью и приветливостью и не умеет долго держать на людей зла. Старается помочь всему миру и часто забывает про самого себя.

Екатерина

Это имя в русский язык из греческого языка пришло со значением «чистая», «непорочная». Это девушки особой душевной организации, очень чувствительны, что порой приносит им вред. При этом Екатерины, как никто, ценят хорошее отношение к себе и умеют благодарить.

Павел

Мужское имя Павел связывают с именем апостола Павла, что несомненно вкладывает в характер этого человека определенные черты. Люди, названные этим именем, никогда не оставят человека в беде и всегда готовы выручить даже малознакомого человека.

Людмила

Дословный перевод этого имени «милая людям». Девушки, носящие имя Людмила, отличаются верностью, исполнительностью и совершенно не умеют врать, чем располагает к себе людей и легко обзаводится друзьями.

Роман

Люди, названные этим именем, самые честные. Он понимает, что правда иногда может ранить, но независимо от этого — ему все равно дороже горькая истина, чем сладкая ложь.

Ольга

Ольга — дословно «святая». Это возвышенные натуры, с положительной аурой и особым чувством прекрасного. С Ольгой другие люди чувствуют себя спокойно и умиротворенно, потому что она совершенно не способна на плохие поступки.

Ранее 5-tv.ru писал про ТОП-5 ароматов, вызывающих у мужчин отвращение.