🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

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Алиса Старжевская
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 августа, убывающая Луна в Близнецах порождает сомнения и мешает взаимопониманию. Тельцам следует проявлять осторожность, а Ракам — поработать над гибкостью.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 августа, убывающая Луна в Близнецах порождает сомнения и мешает взаимопониманию. Тельцам следует проявлять осторожность, Ракам — поработать над гибкостью, а Львам — придерживаться правил.

♈ Овен

Вселенная хочет, чтобы вы нажали на паузу и пересмотрели свои приоритеты. То, к чему вы стремитесь сейчас, может не иметь такого большого значения, как вы думаете. Отойдите на некоторое расстояние, насладитесь простыми вещами, например, выпейте чашку чая в тишине или понаблюдайте за закатом. Ответы, которые вы ищете, придут к вам сами.

Космический совет: нажмите на паузу и насладитесь простыми вещами.

♉ Телец

Сегодня вам необходимо во всем проявлять осторожность. Но это не значит, что нужно заставить замолчать свой внутренний голос. Ваши личные проекты — прекрасное место для выражения своей уникальности.

Космический совет: играйте в безопасной зоне сегодня.

♊ Близнецы

Важная глава в вашей жизни только что завершилась, и вот-вот начнется новая. Прямо сейчас вы находитесь в том промежуточном месте, где старое еще не полностью ослабило свою хватку, а новое еще не обнаружило признаков жизни и это причиняет дискомфорт. Примите сейчас своей мантрой: «один день за раз».

Космический совет: дискомфорт учит вас тому, чему никогда не научит комфорт.

♋ Рак

Пора поработать над гибкостью, Рак. Если вы будете слишком жестко придерживаться правил, далеко не уедете. Отказавшись от ваших представлений о том, как все должно быть, вы расширите перспективу.

Космический совет: поработайте над гибкостью, расширьте перспективу.

♌ Лев

Сегодня для вас на первом месте должно стоять выживание. Если для этого нужно придерживаться свода правил и выполнять то, что от вас просят, пусть будет так, и в этом нет ничего постыдного. Что касается вашего уникального самовыражения, направьте его на свои личные проекты. Знайте, что вам еще будет предоставлено пространство для демонстрации ваших талантов.

Космический совет: пока придерживайтесь учебника.

♍ Дева

Вы никогда не одиноки, Дева, даже если иногда вам так кажется. Ваши духовные наставники смотрят на вас прямо в этот момент. Откройтесь и попросите знак. У Вселенной всегда есть способ дать нам понять, что мы — часть Великого Целого. Раны от прошлых расставаний могут дать о себе знать сегодня. Вы ничего не можете сделать, чтобы изменить прошлое, но вы можете переписать историю, которую рассказываете сегодня. Помните, вы больше не жертва.

Космический совет: попросите знак и верьте, что вы его получите.

♎ Весы

Вы живете в мире полуправды, но кого вы пытаетесь защитить этим — себя или другого человека? Пришло время сбросить маски раз и навсегда и дать миру знать, что вы на самом деле чувствуете в данной ситуации.

Космический совет: отстаивайте свою истину.

♏ Скорпион

Прямо здесь и сейчас вам доступна параллельная реальность. Но вы должны быть готовы проявить свои мечты, переписать повествование и творить вместе с Всевышним. Помните, чудеса никогда не заканчиваются. Именно ваша вера и самоотдача приведут к положительному сдвигу.

Космический совет: творите вместе с Всевышним.

♐ Стрелец

Легко поддаться очарованию внешнего мира, но прежде чем вы это сделаете, спросите себя, почему вы вообще начали это путешествие. Загляните в себя, чтобы восстановить связь с утраченным чувством цели. Вспомните, что дело не в славе или деньгах, а в радости и творчестве. Вы не должны беспокоиться о конечном результате.

Космический совет: восстановите связь с утраченным чувством цели.

♑ Козерог

Вы можете обдумать и переосмыслить все свои решения, но в чем здесь веселье? Сегодня Вселенная призывает вас проявить безрассудство, следовать за порывами сердца и сделать то, чего вы не сделали бы в прошлом. Вы не пожалеете об этом решении.

Космический совет: рискните.

♒ Водолей

Правда и искренность — вот все, что вам нужно, чтобы построить основу прочных отношений. Сегодня вам нужно прислушаться к своему сердцу и сделать следующий шаг.

Космический совет: пора заложить фундамент крепких отношений.

♊ Рыбы

Новые проекты начинать всегда весело, но сегодня Вселенная хочет напомнить вам, что у вас уже есть кое-что на тарелке. Вы не можете начать новое, пока не разберетесь с уже существующим. Итак, поставьте перед собой задачу написать последнюю главу, невзирая на внутреннее сопротивление. Сначала это покажется вам трудным, но в конечном итоге поможет расчистить пространство.

Космический совет: заставьте себя написать последнюю главу.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

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