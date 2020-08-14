🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 августа, убывающая Луна в Близнецах порождает сомнения и мешает взаимопониманию. Тельцам следует проявлять осторожность, а Ракам — поработать над гибкостью.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 августа, убывающая Луна в Близнецах порождает сомнения и мешает взаимопониманию. Тельцам следует проявлять осторожность, Ракам — поработать над гибкостью, а Львам — придерживаться правил.
♈ Овен
Вселенная хочет, чтобы вы нажали на паузу и пересмотрели свои приоритеты. То, к чему вы стремитесь сейчас, может не иметь такого большого значения, как вы думаете. Отойдите на некоторое расстояние, насладитесь простыми вещами, например, выпейте чашку чая в тишине или понаблюдайте за закатом. Ответы, которые вы ищете, придут к вам сами.
Космический совет: нажмите на паузу и насладитесь простыми вещами.
♉ Телец
Сегодня вам необходимо во всем проявлять осторожность. Но это не значит, что нужно заставить замолчать свой внутренний голос. Ваши личные проекты — прекрасное место для выражения своей уникальности.
Космический совет: играйте в безопасной зоне сегодня.
♊ Близнецы
Важная глава в вашей жизни только что завершилась, и вот-вот начнется новая. Прямо сейчас вы находитесь в том промежуточном месте, где старое еще не полностью ослабило свою хватку, а новое еще не обнаружило признаков жизни и это причиняет дискомфорт. Примите сейчас своей мантрой: «один день за раз».
Космический совет: дискомфорт учит вас тому, чему никогда не научит комфорт.
♋ Рак
Пора поработать над гибкостью, Рак. Если вы будете слишком жестко придерживаться правил, далеко не уедете. Отказавшись от ваших представлений о том, как все должно быть, вы расширите перспективу.
Космический совет: поработайте над гибкостью, расширьте перспективу.
♌ Лев
Сегодня для вас на первом месте должно стоять выживание. Если для этого нужно придерживаться свода правил и выполнять то, что от вас просят, пусть будет так, и в этом нет ничего постыдного. Что касается вашего уникального самовыражения, направьте его на свои личные проекты. Знайте, что вам еще будет предоставлено пространство для демонстрации ваших талантов.
Космический совет: пока придерживайтесь учебника.
♍ Дева
Вы никогда не одиноки, Дева, даже если иногда вам так кажется. Ваши духовные наставники смотрят на вас прямо в этот момент. Откройтесь и попросите знак. У Вселенной всегда есть способ дать нам понять, что мы — часть Великого Целого. Раны от прошлых расставаний могут дать о себе знать сегодня. Вы ничего не можете сделать, чтобы изменить прошлое, но вы можете переписать историю, которую рассказываете сегодня. Помните, вы больше не жертва.
Космический совет: попросите знак и верьте, что вы его получите.
♎ Весы
Вы живете в мире полуправды, но кого вы пытаетесь защитить этим — себя или другого человека? Пришло время сбросить маски раз и навсегда и дать миру знать, что вы на самом деле чувствуете в данной ситуации.
Космический совет: отстаивайте свою истину.
♏ Скорпион
Прямо здесь и сейчас вам доступна параллельная реальность. Но вы должны быть готовы проявить свои мечты, переписать повествование и творить вместе с Всевышним. Помните, чудеса никогда не заканчиваются. Именно ваша вера и самоотдача приведут к положительному сдвигу.
Космический совет: творите вместе с Всевышним.
♐ Стрелец
Легко поддаться очарованию внешнего мира, но прежде чем вы это сделаете, спросите себя, почему вы вообще начали это путешествие. Загляните в себя, чтобы восстановить связь с утраченным чувством цели. Вспомните, что дело не в славе или деньгах, а в радости и творчестве. Вы не должны беспокоиться о конечном результате.
Космический совет: восстановите связь с утраченным чувством цели.
♑ Козерог
Вы можете обдумать и переосмыслить все свои решения, но в чем здесь веселье? Сегодня Вселенная призывает вас проявить безрассудство, следовать за порывами сердца и сделать то, чего вы не сделали бы в прошлом. Вы не пожалеете об этом решении.
Космический совет: рискните.
♒ Водолей
Правда и искренность — вот все, что вам нужно, чтобы построить основу прочных отношений. Сегодня вам нужно прислушаться к своему сердцу и сделать следующий шаг.
Космический совет: пора заложить фундамент крепких отношений.
♊ Рыбы
Новые проекты начинать всегда весело, но сегодня Вселенная хочет напомнить вам, что у вас уже есть кое-что на тарелке. Вы не можете начать новое, пока не разберетесь с уже существующим. Итак, поставьте перед собой задачу написать последнюю главу, невзирая на внутреннее сопротивление. Сначала это покажется вам трудным, но в конечном итоге поможет расчистить пространство.
Космический совет: заставьте себя написать последнюю главу.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа.
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