Адвокаты в деле о расчлененном Картрайте оценили версию об отравлении рэпера

Версия об отравлении рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) перед его расчленением может оказаться голословной. Об этом заявила адвокат вдовы музыканта Марины Кохал, юрист Ирина Скурту.

Как сообщал 5-tv.ru, судмедэксперты предположили, что молодого человека могли отравить сильнодействующим медицинским препаратом, который не оставляет следов в организме. Таким свойствами, в частности, обладает и аналог инсулина — средство, предназначенное для больных сахарным диабетом.

Такой препарат искала в интернете супруга Картрайта незадолго до его гибели. Правоохранители узнали об этом, изучив данные компьютера и смартфона девушки. Любопытно, что ни Кохал, ни ее близкие не страдают сахарным диабетом. Не нуждался в подобном лекарстве и Картрайт, о чем говорят его родственники и друзья. Адвокат матери Картрайта Антон Кобит заявил, что у рэпера инсулиновой зависимости не было, он был полностью здоров.

Тем временем, как подтвердил 5-tv.ru источник, на основании полученной информации следствие приняло версию об отравлении рэпера в качестве основной.

Тем не менее, по словам защитницы Ирины Скурту, ни ее, ни адвоката потерпевших следствие не ознакомило с результатами судмедэкспертизы. Без этой процедуры, по словам юриста, признать результаты экспертизы объективными не представляется возможным. Ее слова подтверждает и адвокат семьи Александра Юшко Антон Кобит.

«У меня нет информации о том, что закончено проведение экспертизы. Как только это произойдет, следователи уведомят, что необходимо явиться и ознакомиться с заключением экспертом. Тогда уже можно будет дать оценку выводам, к которым они пришли», — сказал защитник.

31 июля 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга. Его останки были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге. По словам вдовы, она решилась на расчленение тела супруга, чтобы скрыть факт его смерти в результате употребления наркотиков, и постирала внутренности мужа якобы для того, чтобы избавиться от запаха. При этом в организме мужчины эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ирина Скурту пожаловалась на незаконные действия по отношению к вдове расчлененного рэпера Энди Картрайта.