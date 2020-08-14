Адвокаты в деле о расчлененном Картрайте оценили версию об отравлении рэпера
Защитница обвиняемой Ирина Скурту заявила, что следствие не ознакомило ее с результатами экспертизы.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, 5-tv.ru
Версия об отравлении рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) перед его расчленением может оказаться голословной. Об этом заявила адвокат вдовы музыканта Марины Кохал, юрист Ирина Скурту.
Как сообщал 5-tv.ru, судмедэксперты предположили, что молодого человека могли отравить сильнодействующим медицинским препаратом, который не оставляет следов в организме. Таким свойствами, в частности, обладает и аналог инсулина — средство, предназначенное для больных сахарным диабетом.
Такой препарат искала в интернете супруга Картрайта незадолго до его гибели. Правоохранители узнали об этом, изучив данные компьютера и смартфона девушки. Любопытно, что ни Кохал, ни ее близкие не страдают сахарным диабетом. Не нуждался в подобном лекарстве и Картрайт, о чем говорят его родственники и друзья. Адвокат матери Картрайта Антон Кобит заявил, что у рэпера инсулиновой зависимости не было, он был полностью здоров.
Тем временем, как подтвердил 5-tv.ru источник, на основании полученной информации следствие приняло версию об отравлении рэпера в качестве основной.
Тем не менее, по словам защитницы Ирины Скурту, ни ее, ни адвоката потерпевших следствие не ознакомило с результатами судмедэкспертизы. Без этой процедуры, по словам юриста, признать результаты экспертизы объективными не представляется возможным. Ее слова подтверждает и адвокат семьи Александра Юшко Антон Кобит.
«У меня нет информации о том, что закончено проведение экспертизы. Как только это произойдет, следователи уведомят, что необходимо явиться и ознакомиться с заключением экспертом. Тогда уже можно будет дать оценку выводам, к которым они пришли», — сказал защитник.
31 июля 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга. Его останки были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге. По словам вдовы, она решилась на расчленение тела супруга, чтобы скрыть факт его смерти в результате употребления наркотиков, и постирала внутренности мужа якобы для того, чтобы избавиться от запаха. При этом в организме мужчины эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ирина Скурту пожаловалась на незаконные действия по отношению к вдове расчлененного рэпера Энди Картрайта.
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