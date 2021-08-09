Диплом есть, но не тот: Кто из актеров не учился в театральных университетах?

Киноиндустрия России и США кардинально отличается в плане театрального образования. Чаще всего наши актеры обязательно проходят через школы-студии и вузы, прежде чем подняться на сцену или попасть на съемки в кассовые фильмы. Но в Голливуде все иначе: большинство звезд западной киноиндустрии никогда не учились в университетах по специальности и уж тем более, не поступали на другие направления. Какие голливудские звезды имеют высшее образование, рассказывает 5-tv.ru.

Шэрон Стоун

Фото: ТАСС / ZUMA

В детстве будущая актриса была вундеркиндом. Шэрон взяли в школу в пять лет и сразу же во второй класс. Она успешно завершила среднее образование в 15 лет и поступила в высшую школу, а затем в университет Эдинборо в штате Пенсильвания. Шэрон Стоун решила получить образование по направлению «Изобразительное искусство и художественная литература». Также параллельно она строила карьеру модели и работала в Европе, но решила связать жизнь с кинематографом.

Дольф Лундгрен

Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Дольф Лундгрен родился в Швеции, а после окончания школы уехал учиться в США. Он получил стипендию и поступил в Вашингтонский университет на факультет искусства и науки, где изучал химию, но из-за призыва в шведскую армию, не смог окончить обучение. После увольнения в запас, Лундгрен поступил в Королевский технологический институт в Стокгольме и все-таки получил диплом бакалавра химии. Затем уехал в Австралию и продолжил учебу для получения степени магистра химического машиностроения в Сиднейском университете. Дольф планировал защищать докторскую степень в Бостоне, но во время работы в ночном клубе познакомился с певицей Грейс Джонс и стал ее телохранителем, а потом его занесло в Голливуд.

Мерил Стрип

Фото: ТАСС / EPA

Легендарная актриса и обладательница трех премий «Оскар» получила высшее образование в сфере драматического искусства. В 1971-м Мерил Стрип окончила бакалавриат факультета искусств по специальности «Драма» в частном Дартмутском колледже в штате Нью-Йорк. На этом она не остановилась и поступила в Йельский университет, чтобы получить степень магистра искусств.

Дэвид Духовны

Фото: ТАСС / ZUMA

Звезда сериала «Секретные материалы» хотел стать педагогом и окончил бакалавриат Принстонского университета, а затем отправился на магистратуру в Йель. Дэвид Духовны получил степень магистра английской литературы и даже готовился защитить докторскую по философии, но увлекся театром и поменял планы.

Натали Портман

Фото: ТАСС / ZUMA

Актриса решила посвятить свою жизнь не только кино и семье, но и образованию. Натали была отличницей в школе и училась в Гарвардском университете на факультете психологии. После получения диплома бакалавра, актриса поступила в Еврейский университет в Иерусалиме. Если актерской карьере Натали Портман придет конец, то без работы она не останется.

Дензел Вашингтон

Фото: ТАСС / ZUMA

Будущий лауреат премии «Оскар» начинал свою самостоятельную жизнь отнюдь не с кино, а с изучения медицины в Фордхемском университете в Нью-Йорке. Но вскоре охладел к идее стать врачом и в 1977-м окончил факультет журналистики. Затем отправился в Сан-Франциско и стал студентом Американской консерватории.

Эмма Уотсон

Фото: ТАСС / ZUMA

После завершения съемок саги о Гарри Поттере, актриса решила получить высшее образование и поступила в Оксфорд. Из Гермионы Грейнджер она превратилась в обычную студентку, но все равно продолжала сниматься в кино. Диплом бакалавра по английскому языку и литературе Эмма Уотсон получила уже не в Оксфорде, а в Брауновском университете в США в 2014-м.